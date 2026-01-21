La Nucía presenta en Fitur los 11 eventos deportivos más destacados del año

Foto de familia de la presentación de los eventos deportivos de La Nucía en 2026. Ayuntamiento de La Nucía

Marián Cano, consellera de Turismo de la Comunitat Valenciana y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, han presentado hoy en Fitur los “Eventos Deportivos La Nucía 2026” . Son los 11 eventos más importantes del año en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Competiciones deportivas de ámbito internacional y nacional que generarán un gran número de pernoctaciones y un gran retorno económico a La Nucía y comarca de la Marina Baixa, demostrando el motor económico que es el turismo deportivo.

En 2026 “La Nucía, Ciudad del Deporte” acogerá un gran calendario de eventos deportivos de ámbito internacional y nacional, donde destacan estos 11: Torneo Boxam Internacional Élite, Shimano Super Cup Massi XCO UCI 1, Campeonatos de España de Duatlón Supersprint, 32º Rallye La Nucía, Campeonato de España Máster de Karate, XXIII Open Internacional de España de Taekwondo-WTF, Campeonato de España de Kickboxing, European Open Judo, Campeonatos de España de Atletismo sub 14 y sub 16 y Criterium - Gran Fondo de Ciclismo.

En esta presentación han participado también: Carlos Coloma, bronce olímpico en MTB en Río 2016; José Hidalgo, presidente FETRI; Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo; Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo; Felipe Martínez,presidente de la Federación Española de Boxeo; Javier Castellar, presidente del Club Pódium; Juan Lama, gerente de la Federación. Española de Kick Boxing y Muay Thai; José Vicente Medina, vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo; Gonzalo González, gerente de la Federación Española Judo; y Camelo Paniagua, presidente de la Real Federación Española de Patinaje.

El acto de “Evento Deportivos La Nucía 2026” contó con la presencia de medallistas olímpicos y mundiales como el boxeador Ayoub Ghadfa (plata en París 2024), los taekwondistas Adriana Cerezo (plata en Tokio 2020 y 9ª París 2024), Adrián Vicente (9º Tokio 2020 y 5º París 2024) y el exciclista y director deportivo Carlos Coloma (bronce olímpico XCO mtb Río 2016). Así como las judocas de la selección nacional Mireia y Adriana Rodríguez, la gimnasta Lourdes Mohedano (plata olímpica Río 2026) y el gran “capitán de los hispanos” Raúl Entrerríos (doble bronce olímpico en balonmano con España y campeón mundial). También estuvo presente Miguel Fuster, seis veces campeón de España de Rallyes

Video promocional

Para finalizar el acto se presentó el video spot promocional de los “Eventos 2026” de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, que ya está disponible en el canal de youtube “La Nucia Play”. Estas pruebas deportivas serán retransmitidas en directo por televisiones nacionales e internacionales y plataformas de streaming, por lo que la imagen de “La Nucía, Ciudad del Deporte” se difundirá en medio mundo a través de estos eventos, consiguiendo una “promoción turística de calidad a través del deporte”.

En 2025 se celebraron un total de 169 eventos deportivos que generaron más de 800.000 pernoctaciones. Todo ello generó un gran retorno económico a La Nucía y comarca de la Marina Baixa, demostrando el motor económico que es el turismo deportivo.

El alcalde y la consellera con los medallistas que han acudido al acto. Ayuntamiento de La Nucía

En su intervención el alcalde de La Nucía Bernabé Cano ha destacado la gran promoción que supondrán estos eventos deportivos para La Nucía, la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana. “El año pasado superamos las 800.000 pernoctaciones con más de 169 eventos deportivos, cifras que superaremos en 2026. En FITUR hemos presentado los 11 eventos deportivos más importantes del año y que supondrán una gran promoción para nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”, harán que nos visiten miles de personas gracias al turismo deportivo, con un gran retorno económico para La Nucía, la comarca, la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana”.

Los eventos

Del 3 al 7 de febrero La Nucía acogerá el Torneo Boxam Internacional Élite 2026 con la participación de 230 boxeadores de 21 países, entre ellos varios olímpicos y campeones mundiales. Este torneo internacional de Boxeo se desarrollará en el Pabellón Muixara y servirá de preparación para Campeonato de Europa 2026.

La actual campeona de la Copa del Mundo XCC y doble campeona mundial (2021 XCO y 2024 XCC) Evie Richards (Trek Unbroken XC) y el campeón estadounidense Riley Amos estarán en La Nucía, 7 y 8 de febrero, para participar en la Shimano Super Cup Massi MTB XCO, categoría UCI C1. Será el quinto año que se realice esta prueba internacional de bicis de montaña XCO que contará con un espectacular circuito olímpico de mountain bike diseñado por Carlos Coloma, bronce Río 2016.

También participarán las francesas Loana Lecomte (BMC Factory Team), la campeona chilena Catalina Vidaurre (BH Coloma Team), la italiana Chiara Teocchi (BH Coloma Team) y la austriaca Mona Mitterwallner (Mondraker Factory) y en categoría masculina el doble olímpico español Jofre Cullell (BH Coloma Team), el rumano Vlad Dascalu (Trek Unbroken XC), el campeón danés Sebastian Fini (Mondraker Factory) y el francés Titouan Carod (BMC Factory Team).

Jesus Castellanos, presidente de la Federación de Taekwondo. Ayuntamiento de La Nucía

Los Campeonatos de España Supersprint de Duatlón se desarrollarán en La Nucía por quinto año consecutivo, el 7 y 8 de marzo, con una participación de más de 1.500 duatletas de toda la geografía nacional. Esta edición de 2026 del nacional de duatlón supersprint contará con tres modalidades: Clubes, Clubes 2x2 y Relevos Mixtos. La salida y meta de todas las pruebas estarán situadas en el Estadi Olímpic Camilo Cano, así como las transiciones de carrera a bici y de bici a carrera, todo un espectáculo único para los espectadores. Campeonatos que tienen una gran repercusión mediática y amplio reportaje en Teledeporte de TVE.

El 32º Rallye La Nucía Mediterráneo ‘Trofeo Costa Blanca’ será la primera prueba de la temporada del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) 2026, del 16 al 21 de marzo. Se trata de un cambio muy positivo ya que será la primera prueba puntuable del S-CER y dónde se presentarán todos los equipos, por lo que tendrá una gran participación. También será puntuable para el International Iberian Rally Trophy y será retransmitido en directo por Teledeporte de TVE.

El año pasado este evento generó un retorno económico de 9,4 millones de euros según la organización, siendo uno de los eventos deportivos con una mayor repercusión económica y mediática.

400 deportistas, de 35 a 80 años, competirán en el Campeonato de España Máster de Karate del 10 al 12 de abril en La Nucía, en las modalidades de kata y kumite, demostrando que el karate es un deporte accesible a todas las edades y practicable durante toda la vida.

Por segundo año La Nucía se convertirá en la capital del KickBoxing con el Campeonato de España Senior del 23 al 26 de abril. 800 deportistas competirán en el Pabellón Camilo Cano por el cetro nacional, con varios campeones mundiales como Jordi Requejo, Kevin Koffi, Ángela Talero o Marta González.

Del 17 al 19 de abril se desarrollará el XXIII Open Internacional de España de Taekwondo- WTF G1 en La Nucía, que congregará a 1.200 deportistas de 42 países, con la participación de varios medallistas mundiales y olímpicos. Un evento que servirá de preparación del Campeonato de Europa senior que se celebrará en Múnich (Alemania), del 12 al 14 de mayo.

Bernabé Cano con el boxeador Ayoub Ghadfa. Ayuntamiento de La Nucía

Tras el éxito organizativo, de participación y repercusión La Nucía volverá a acoger el “European Open Judo” los días 16 y 17 de mayo. Una de las competiciones más relevantes del circuito mundial con 300 deportistas de 30 países, puntuable para el ranking internacional y para la clasificación olímpica de Los Ángeles 2028. Lo que hará que haya un gran nivel competitivo en todas las categorías con el judo de élite, como el año pasado con el campeón mundial español Nikoloz Sherazadishvili y el actual campeón olímpico georgiano Lasha Bekauri (oro en Tokio y París).

Un año más el Estadi Olímpic de La Nucía acogerá nacionales de Atletismo, demostrando su compromiso con este deporte y con la Real Federación Española de Atletismo. El 30 y 31 de mayo se celebrará el Campeonato de España sub14 donde competirán más de 400 promesas de atletismo nacional en dos intensas jornadas. Una semana más tarde, 6 y 7 de junio, 700 jóvenes atletas participarán en el Campeonato de España sub 16. Ambos nacionales serán retransmitidos en directo por streaming por el canal de LaLiga+.

En 2026 el futuro del atletismo español pasará por “La Nucía, Ciudad del Deporte”, donde ya se ha celebrado en dos ocasiones el Nacional Absoluto (2019 y 2024).

El 17 y 18 de octubre La Nucía será sede por tercera vez de un emocionante Critérium Internacional y del Gran Fondo La Nucía, que se convierte en UCI Gran Fondo World Series La Nucía, al ser prueba puntuable UCI para los Campeonatos del Mundo 2027 de Gran Fondo. Un salto de calidad en su tercer año de vida que convierte al Gran Fondo de La Nucía en una prueba todavía más atractiva para los aficionados al ciclismo, con un espectacular recorrido de 132 km. por los míticos puertos de Aitana y Coll de Rates, donde los participantes sumarán puntos UCI y pedalearán junto a ciclistas profesionales y leyendas, el domingo 18 de octubre.

Un día antes, el sábado 17 de octubre, en el Critérium participarán ciclistas nacionales e internacionales de equipos UCI World Tour y UCI Pro, así como leyendas del ciclismo mundial. Los ganadores de las ediciones anteriores fueron el campeonísimo holandés Mathieu Van Der Poel (Alpecin) y el subcampeón del Giro Isaac del Toro (UAE Emirates).