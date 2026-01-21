Alicante duplica la expectativa del impacto de ser la Capital Española de la Gastronomía y sube a 42 millones

La ciudad de Alicante despide su año como Capital Española de la Gastronomía presumiendo del alto impacto que ha tenido esta promoción nacional. De los 22 millones iniciales que se preveían casi doblan esa cifra con los 42 conseguidos en hostelería y alojamientos de la ciudad.

Unos datos que el alcalde Luis Barcala ha presentado este miércoles en Fitur donde ha sumado otros 25 millones también de impacto económico agregado en promoción y difusión. Con estas cifras se despide un año intenso que ha traído la paz social al sector.

El testigo que tomará Jerez de la Frontera, la elegida para ostentar este título en 2026, se entregará finalmente más adelante debido al luto oficial del Estado por la catástrofe ferroviaria en Adamuz.

Barcala ha asegurado que el año de la capitalidad ha sido un "éxito rotundo" que ha reportado cifras "por encima de lo esperado". El "efecto capitalidad" ha supuesto 19,5 millones en hostelería y 22,9 millones en alojamientos, es decir más de 42 millones en su conjunto. La facturación hostelera ha crecido un 14 % en 2025 con respecto al año anterior y un 10,85 % en el caso de los alojamientos.

Otro factor que destaca el Ayuntamiento como prueba de este éxito rotundo es que el consumo en Alicante se ha colocado tres puntos por encima de la media nacional.

"Unos datos que nos impulsan para continuar por la línea de unir destino de calidad con oferta gastronómica", ha añadido. Y que llega tras el refuerzo en posicionamiento durante el año de la capitalidad "que ha venido a multiplicar los efectos de un proceso de crecimiento que ya se había iniciado".

En la presentación han comparado el caso de Alicante con otras ciudades comparables como Málaga, Palma de Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria. Así señalan que el crecimiento en ventas en restauración es un 11,6 % superior al de estas en 2025.

El repaso de datos recuerda que inicialmente se había previsto que el impacto en promoción sería de 15 millones por la aparición en medios de comunicación y publicidad. Una cifra que según el Ayuntamiento se ha elevado finalmente hasta los 25 millones.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha tomado el relevo de Barcala para explicar las líneas estratégicas para el turismo en la ciudad hasta 2030. En ella, el lema es Vienes por el mar y vuelves por todo lo demás, que busca mantener su posición como destino "de récord" con una oferta diversificada.