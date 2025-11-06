Cano anuncia un aumento del 36% de fondos para el programa 'L’Esquisit Mediterrani', hasta los 3 millones de euros en 2026

La consellera de Industria y Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, ha anunciado que el presupuesto para el programa de promoción turística a través de la gastronomía “L’Esquisit Mediterrani” aumentará un 36% en 2026, hasta alcanzar los 3 millones de euros. La consellera ha anunciado este aumento del presupuesto en su intervención tras el reciente evento de promoción celebrado en la feria World Travel Market (WTM) de Londres.

Cano ha destacado la relevancia de la cocina mediterránea como principal atractivo para uno de cada tres turistas que visitan la Comunidad. El incremento presupuestario permitirá intensificar las acciones tanto en territorio nacional como internacional, para poner en valor la cocina tradicional y su fusión con la innovación culinaria que representan chefs galardonados con 33 estrellas Michelin y 65 soles Repsol.​

Según la consellera, el aumento de fondos refleja la importancia estratégica de la gastronomía valenciana en la captación de turistas. “Queremos dar valor a nuestra cocina tradicional, que también marida con la innovación y los reconocimientos internacionales”, ha señalado Cano. El proyecto busca consolidar la posición de la Comunitat en ferias clave como Berlín y Londres, así como en mercados emergentes como Canadá, donde se han realizado acciones específicas aprovechando la nueva conexión aérea directa entre Montreal y Valencia.​

Cano ha subrayado la colaboración con chefs reputados será una pieza clave, tanto en propuestas locales como internacionales, y ha anticipado que se seguirán desarrollando acciones conjuntas con los principales exponentes de la cocina valenciana. “Apoyarnos en nuestros chefs más renombrados da un valor extra a la promoción, y vamos a seguir trabajando en esa línea”, ha añadido la consellera.

Internacionalización y nuevas rutas aéreas

En cuanto a la internacionalización, Cano ha subrayado que los fondos adicionales permitirán abrir nuevos mercados y participar en eventos globales dentro del sector turístico. “Queremos llegar a diferentes áreas económicas porque somos conscientes de la potencia de nuestra gastronomía y de la actitud mediterránea que es nuestro lema y nuestra realidad”, ha indicado.

Respecto a la conectividad aérea, la consellera confirmó que se están fortaleciendo las relaciones con operadores y aerolíneas, en especial tras la inauguración de rutas como la de Montreal-Valencia.

Además, Cano ha reconocido que la renta disponible de las familias y la posible subida de impuestos en países como Reino Unido podrían afectar el turismo, razón por la cual la Generalitat está en contacto permanente con agentes y hoteleros para adaptar estrategias y buscar soluciones que mantengan la competitividad de la Comunitat Valenciana como destino.​

"La renta disponible de las familias es clave, algo que preocupa y mucho en España. Como se ha visto en el análisis hecho por la Unión Europea, la renta disponible de las familias españolas es la que menos ha crecido en estos últimos años. Evidentemente, para el turismo, pues es fundamental ese crecimiento de la renta disponible porque, ante bienes de primera necesidad, es difícil competir", ha destacado la consellera.

Sin cambios en la estrategia turística

Preguntada por el impacto de la reciente dimisión del presidente Carlos Mazón, Cano reiteró que la hoja de ruta turística se mantiene intacta. “Nuestra línea es la sostenibilidad, la innovación y la cohesión territorial, y vamos a seguir apostando por políticas que están dando sus frutos y posicionando a la Comunidad Valenciana en cifras récord”, aseguró.

En ese sentido, se continuará trabajando en sinergias con la Conselleria de Agricultura para destacar las denominaciones de origen y productos agroalimentarios valencianos, potenciando el turismo enológico y la riqueza gastronómica de la región. Cano también ha puesto en valor la simplificación administrativa como uno de los ejes de gestión y reafirmó el compromiso del gobierno autonómico con la sostenibilidad, siendo la Comunitat la primera en certificar su política en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.​