Sostenibilidad, diversidad y alta calidad: las claves del liderazgo de la Comunitat Valenciana en el mercado turístico británico

'Fancy Dress' de Benidorm, una singular fiesta de disfraces protagonizada por británicos en las fiestas patronales. Ayuntamiento de Benidorm

La Comunitat Valenciana ya está preparada para asistir un año más en la feria World Travel Market de Londres (WTM), uno de los escaparates internacionales más importantes del sector turístico mundial. Desde la Comunitat presentará su oferta de destinos en el ámbito de la sostenibilidad, diversidad y de alta calidad, especialmente relevante para el mercado británico, principal emisor internacional hacia nuestro territorio.

Y es que la coyuntura del turismo británico en la Comunidad Valenciana revela un panorama de recuperación y consolidación tras el desplome de la pandemia, con una progresión histórica en cifras de llegadas, gasto y presencia en el territorio.​ Así, el Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor internacional para la región, acaparando en 2024 el 24,7 % de los turistas extranjeros desplazados al territorio de la Comunidad.

Las cifras de 2024 marcan récord histórico: 2.940.930 británicos visitaron la Comunitat Valenciana, cifra ligeramente superior a la registrada antes de la pandemia (2.837.649 en 2019). El gasto turístico siguió una evolución positiva, alcanzando los 3.357 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento interanual del 23 % respecto a 2023.​

La estancia media de los turistas británicos ronda los 7,1 días, el 90,9 % viaja por motivos de ocio y el 97,7 % accede por vía aérea, sobre todo a través del aeropuerto de Alicante-Elche. El gasto diario se sitúa en torno a los 160 euros, reflejando una mayor rentabilidad y perfil de calidad en el turista internacional.

Además, la estacionalidad se concentra en primavera y verano, aunque existe una estrategia institucional de desestacionalización y diversificación para potenciar productos más allá del sol y playa tradicional, incluyendo turismo urbano, cultural, gastronómico y deportivo.​

La evolución de estos últimos cinco años ha pasado del desplome de 2020 por la pandemia de COVID-19, con cifras por debajo de las 150.000 personas debido a las restricciones internacionales, a comenzar la recuperación en 2021.

El récord histórico

Aun así, las visitas turísticas británicas apenas superaron las 130.000, todavía muy lejos de cifras prepandemia. En 2022 llegó el rebote, con alrededor de 623.000 turistas británicos visitando la Comunidad.

En 2023 se produjo un incremento de cifras continuado en el tiempo llegando a los 2.655.000 turistas británicos. Y finalmente, 2024 constituyó el récord histórico de llegadas, con 2.944.576 turistas británicos, lo que supone un aumento del 10,9 % respecto a 2023.​

En lo que va de 2025 las previsiones son optimistas, estimando alcanzar los 3 millones de visitantes británicos y superar los 3.350 millones de euros en gasto total. La conectividad aérea entre Reino Unido y la región es clave en esta tendencia, y las campañas promocionales intensifican la presencia del destino en medios británicos de prestigio.

Reservas hoteleras del turismo británico en la Comunitat Valenciana. Hosbec

Desde Hosbec esperan que los datos finales de 2025 supongan 21,2 millones de pernoctaciones hoteleras. La patronal hotelera estima que más de 1,3 millones de los turistas británicos que visitan la Comunitat Valenciana este año se alojen en hoteles, se registren casi 6,6 millones de pernoctaciones hoteleras, que el gasto directo en los hoteles valencianos casi roce los 400 millones de euros, con una tarifa media de 114,5 euros y una estancia media que ronda los 5 días. En las principales variables, turistas, pernoctaciones y gasto, se estarían marcando máximos históricos.

Además, se produjo un récord de precio medio por reserva durante el mes de agosto de 2025 con 185,7 euros, mientras que hasta la fecha, las reservas más económicas se han realizado durante el mes de enero con 76€ por reserva. Los precios para este mercado se han incrementado un 5 % de media durante 2025

El liderazgo de Alicante

La provincia de Alicante es desde hace muchos años el epicentro del flujo turístico británico dentro de la Comunidad Valenciana. Municipios de la Costa Blanca (destino turístico provincia) concentran la mayoría del turismo extranjero, destacando el aeropuerto Alicante-Elche, donde cerca del 42 % del tráfico internacional está vinculado al Reino Unido, con más de 5 millones de pasajeros británicos anuales.​

Alicante capital muestra una fuerte presencia británica, siendo el grupo extranjero más numeroso y manteniendo su liderazgo frente a otros mercados emisores. La resiliencia del turismo británico tras el impacto del Brexit y la pandemia es notable, logrando una recuperación y superación de los niveles prepandemia en ocupación hotelera y gasto.​

Las pernoctaciones y gasto hotelero reflejan esta recuperación: en 2024 se alcanzaron 20,9 millones de pernoctaciones británicas, mientras que hasta agosto de 2025 la tendencia sigue al alza.​

No obstante, Benidorm se erige como el destino por excelencia para el turismo británico, recibiendo en 2024 el 5,6 % del total de turistas británicos que viajaron a España.

El 80,4 % de los visitantes extranjeros de Benidorm provienen del Reino Unido, lo que propicia una ocupación hotelera por encima del 90 % en temporada alta y sitúa a la ciudad como principal polo receptor de británicos en España según estudios del INE y telefonía móvil.​

En junio de 2025, Benidorm recibió 18.107 británicos, consolidando su preeminencia. Alicante capital sigue, con un tránsito internacional británico ligado al aeropuerto y a ofertas urbanas y costeras. Orihuela destaca con un perfil eminentemente internacional: en junio de 2025, 28.355 de los 66.922 turistas extranjeros eran británicos, representando casi el 42 % del mercado extranjero local.​

Torrevieja aparece como otro baluarte, liderando el ranking de nacionalidades foráneas con 12.557 turistas británicos en el mismo periodo. Otros municipios como Rojales, Alfaz del Pi, Jávea, Pilar de la Horadada o La Nucía también registran fuerte presencia de británicos, tanto como turistas como residentes, reforzando el tejido social y económico de la zona.​

Perspectivas y retos

La recuperación pospandemia ha sido rápida y robusta para el turismo británico, que no solo ha recuperado sino que ha superado los indicadores prepandémicos en llegadas y gasto. El sector afronta retos como la diversificación del producto y la sostenibilidad, pues el mercado británico muestra creciente sensibilidad hacia estos valores y el impacto en las comunidades locales.​

Las campañas locales y autonómicas se centran en captar un perfil británico exigente, habituado a la reserva digital pero muy dependiente todavía de los grandes turoperadores y del paquete vacacional convencional. Se observa, además, un aumento en la intención de viajar al extranjero entre los mayores de 65 años, y en el número de británicos que buscan destinos y ciudades nuevas dentro de España y la Costa Blanca, consolidando la tendencia a la exploración más allá del turismo tradicional.​

La promoción

Turisme Comunitat Valenciana asiste a la WTM de Londres 2025 con un estand propio de 397,5 metros cuadrados, 70 metros cuadrados más que en la edición de 2024 con el objetivo de facilitar el contacto entre las marcas y empresas turísticas de la Comunitat Valenciana asistentes con profesionales británicos

El estand de la Comunitat Valenciana sigue la línea de creatividad de Fitur 2025 y con amplio espacio de trabajo para empresas y entidades del sector turístico de la región con 32 mesas para establecer reuniones, además de un espacio para presentaciones con capacidad para 40 personas sentadas y sala de reuniones privada con capacidad de hasta 18 personas.

En él, están acogidos 36 coexpositores, entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana. Todas las promociones propias de cada destino (Costa Blanca, Alicante, Elche, Benidorm, Valencia Turisme, Visit València y Castelló) y otras entidades públicas como el Ayuntamiento de Cullera, el de El Campello, Gandía, Altea, Tavernes de la Valldigna; así como las asociaciones APHA (Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos de Alicante), Temps de Interior, Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana) o Introducing Castellón.