La Nucia reunirá a los principales medios deportivos de España para analizar la relación con el turismo

Turismo y deporte van de la mano en La Nucia. Y el 2 de octubre lo difundirán a toda España con el primer foro internacional en el que debatirán el impacto de una en otro sector. Para ello contarán con los directores de los principales medios deportivos del país en esta cita en la costa de la provincia de Alicante.

Esta propuesta expande el alcance del foro de turismo deportivo que por cuatro años ha acogido la ciudad. Con este nuevo evento amplían el foco a la comunicación deportiva y aspiran a convertirse en un evento de referencia, como destacan los organizadores en un comunicado.

Unir ambos sectores funciona, como bien saben en este municipio que trabaja acogiendo todos los años grandes eventos de competición y a los mejores atletas para entrenarse en competiciones como las olimpiadas.

Al presentar esta nueva cita, las fuentes municipales recuerdan que la pasión por el deporte sirve para descubrir nuevos territorios ya sea en su práctica o en la retransmisión. Y, con ello, crea oportunidades económicas y culturales para las ciudades que los acogen.

El énfasis en la comunicación deportiva servirá también para mostrar cómo se trabaja en esas sinergias y para analizar la gran transformación que afecta al periodismo deportivo en España. Así, avanzan que se abordarán los retos de la digitalización y las plataformas de comunicación que son las redes sociales, los yotuberos o los buscadores.

El fuste del foro lo revelan los nombres y cargos de los profesionales que se reunirán. El director de Marca Juan Ignacio Gallardo, la subdirectora de Mundo Deportivo Cristina Cubero, el director de As Vicente Jiménez y el responsable de Sport Joan Vehils.

Todos ellos forman parte de un programa en el que impartirán conferencias magistrales donde expondrán las estrategias de sus cabeceras. En ellas también estarán presentes las grandes agencias de noticias Efe, Europa Press y la china Xinhua.

En las mesas de debates estarán referentes de la profesión Siro López, Roberto Gómez, Rodrigo Fáez y Jesús Álvarez, entre otros. Estos hablarán de la figura del comunicador deportivo actual, el reportero y su evolución.

Este es el primer avance del Foro de Comunicación Deportiva que, subrayan, estará abierto al público gratuitamente. Para asegurar el acceso a las ponencias, mesas redondas y de debate será necesaria la inscripción en https://congresos.lanucia.es/ ya que las plazas están limitadas.

L'Edifici dels Esports de La Nucía acogerá este primer Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva con el apoyo de ADESP (Asociación del Deporte Español), la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) y el Ayuntamiento de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Consellería de Turisme de la Generalitat Valenciana.