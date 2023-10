TM Grupo Inmobiliario presenta el nuevo proyecto de hotel de lujo en la Riviera Maya que empezará en 2024

The Fives Hotels & Residences, la división de negocio hotelera de TM Grupo Inmobiliario, la compañía de Alicante refuerza su presencia en Riviera Maya con el proyecto 'The Beachfront by The Fives Hotels'.

Este nuevo hotel en México está diseñado para adultos, como detalla la compañía a través de un comunicado. Las obras de este centro de lujo empezarán en la primavera de 2024 en Xcalacoco, Playa del Carmen. Con él esperan ofrecer cincuenta suites con vistas al mar en un entorno que califican de paradisíaco ya que contará con un club de playa privado y otros servicios exclusivos.

Este nuevo espacio se suma a la oferta de un millar de llaves de habitaciones que ya gestiona esta división a través de sus complejos hoteleros 'The Fives Beach Hotel & Residences' y 'The Fives Downtown Hotel & Residences Curio Collection by Hilton', en Playa del Carmen, y 'The Fives Oceanfront', en Puerto Morelos. Por tanto, este proyecto se une a la colección de hoteles The Fives que ofrecen un estilo único de hospitalidad sensorial, gracias a su concepto 'todos los sentidos incluidos' con el que pretenden asentar los pilares diferenciadores de la marca.

The Fives Hotels & Residences ha conseguido cerrar el pasado ejercicio con un récord de facturación que les llevó hasta los 65 millones de euros, superando en un 44 % las cifras de 2021. Actualmente, ya supone el 25 % del total de facturación del Grupo.

"Estamos sumamente emocionados de presentar 'The Beachfront Suites by The Fives Hotels' a todos nuestros grupos de interés", destaca Joaquín Serna, director general de la promoción inmobiliaria y hotelera en México. "Este nuevo hotel boutique representa un paso más en nuestra apuesta por ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia sensorial única y una hospitalidad de lujo en la Riviera Maya", añade.

The Fives Hotels & Residences

'The Fives Hotels & Residences' es una división de negocio de TM Grupo Inmobiliario. Se trata de una colección de hoteles que ofrecen un "estilo único de hospitalidad sensorial" basado en los pilares diferenciadores de la marca. Estos como detallan en inglés, se denominan: 'All Senses Hospitality', 'Residence-style Suites', 'Fives Ambassadors', 'Culinary Experience' y 'Fun and Wellness'.

Según el grupo inmobiliario, en The Fives Hotels & Residences se diseñan experiencias inmersivas y multisensoriales que logran deleitar los cinco sentidos al hospedarse en cualquiera de los hoteles.

