Jet2 anula todas sus reservas a España con niños de entre 12 y 17 años por la exigencia del pasaporte Covid

El operador británico Jet2 ha decidido cancelar "de manera inmediata" todas las reservas que tenía en España para las próximas semanas y que incluyesen entre sus clientes a algún menor de entre 12 y 15 años. También da la opción de anular sus vacaciones a los padres que viajen con adolescentes de 16 y 17 años, debido a la exigencia de tener que presentar el pasaporte Covid a la hora de entrar en el país. Este martes Reino Unido eliminó todas las restricciones para viajar al país.

En una comunicación interna a la que ha tenido acceso El Español, la compañía indica a sus asociados que el Gobierno de España no permitirá a los menores británicos de entre 12 y 17 años entrar en el país sin certificado completo Covid, tal como habían pedido entidades empresariales como los hoteleros de Benidorm.

La patronal había detectado que este requerimiento, aplicable a todos los súbditos de Reino Unido, suponía un lastre para el turismo familiar, ya que aunque muchos menores tenían ya una dosis de la vacuna aún no se había cumplido el plazo para ponerse la segunda. No tienen, por lo tanto, la pauta completa, y no pueden viajar a España.

En este sentido, Jet2 Holidays se ha puesto en contacto con el Gobierno de España para solicitar una moratoria a los menores. Y esta misma tarde han enviado un comunicado a sus proveedores en los que les informan que el Ejecutivo "no tiene intención" de modificar sus exigencias, por los que el veto continuará. La respuestas ha sido cancelar la mayor parte de los paquetes vendidos.

En el escrito se explica que las autoridades británicas "han acelerado" la vacunación a menores, pero que muchos de ellos no podrán inocularse la segunda dosis hasta "la segunda mitad del invierno". No podrán viajar a España hasta entonces.

"Hacer presión"

Jet2 urge a sus asociados a ponerse en contacto con el Ministerio de Sanidad y "hacer presión" para "que tenga una respuesta más apropiada a la situación actual", dado el ritmo de vacunación de Reino Unido. También agrega que, en su opinión, "hacerse un test 48 horas antes de viajar conlleva menos riesgo que entrar con la doble pauta pero sin ningún test", tal como han transmitido sin éxito a las autoridades españolas.

El comunicado concluye agradeciendo a los asociados "su paciencia" y les emplaza a futuras actualizaciones sobre la situación de las reservas.

Esta noticia golpea con dureza a zonas en las que el turismo británico, especialmente el familiar, es un pilar de la temporada baja. En el caso de la Costa Blanca, la patronal de Benidorm, Hosbec, ya alertó este martes de que las cifras de ocupación previstas "son las peores desde el fin del confinamiento", tanto por las restricciones internacionales como por el retraso en la comercialización de viajes del Imserso.

