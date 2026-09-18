¿El fin de las filtraciones industriales? Una tecnología alicantina marca archivos 3D sin dejar rastro

Esteban Pelayo, gerente del PCA, con Adrià Vila de Curial en la sala Innospace del PCA. Universidad de Alicante

La empresa alicantina Curial, entidad vinculada de manera directa al Parque Científico de Alicante (PCA), ha desarrollado una tecnología propia e innovadora concebida para reforzar de forma efectiva la protección de los archivos 3D utilizados en proyectos industriales de I+D+i. Esta solución tecnológica, creada íntegramente en Alicante, ya se encuentra aplicada de forma práctica en los diversos trabajos que la compañía realiza para sus clientes.

El sistema ideado por la firma tecnológica permite marcar cada geometría de forma única e indetectable antes de proceder a compartirla con fabricantes, laboratorios de ensayo, proveedores u otros colaboradores externos.

Gracias a este procedimiento de seguridad, es posible identificar con precisión el origen de una posible filtración y proteger diseños que, en muchos casos, son el resultado directo de años de investigación previa y de una importante inversión empresarial.

Con la puesta en marcha de esta tecnología propia, el Parque Científico de Alicante, organismo promovido por la Universidad de Alicante, aporta un nuevo ejemplo relevante de innovación que responde de manera concreta a las necesidades reales de la industria actual.

Por su parte, el gerente del Parque Científico de Alicante, Esteban Pelayo, ha valorado este avance declarando que "este desarrollo pone de manifiesto la capacidad de las empresas del PCA para generar desde Alicante tecnología propia y aplicable a los retos concretos de la industria".

Del mismo modo, Esteban Pelayo ha querido subrayar el enfoque de la entidad al señalar que "Curial combina creatividad, conocimiento e innovación para ofrecer soluciones que no solo mejoran el desarrollo de nuevos productos, sino que también protegen el esfuerzo y la inversión necesarios para hacerlos realidad".

Esta importante iniciativa se enmarca dentro de la clara apuesta estratégica de Curial por integrar la tecnología avanzada a lo largo de todo el proceso creativo. La compañía alicantina combina el uso de la inteligencia artificial, herramientas de última generación, el diseño industrial y las metodologías de Design Thinking para ofrecer un acompañamiento completo a las empresas, guiándolas desde la definición inicial de una idea hasta su posterior fabricación final.

Con el lanzamiento de esta nueva solución, Curial refuerza de forma notable su posicionamiento estratégico como empresa tecnológica alicantina especializada en innovación aplicada al diseño industrial. De manera paralela, la herramienta evidencia el gran potencial característico del ecosistema del PCA para transformar de forma efectiva el conocimiento y el talento en desarrollos tecnológicos con aplicación directa e inmediata en el tejido productivo.