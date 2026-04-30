El Parque Científico de Alicante impulsa el reto de Aguas de Alicante: depuradoras que generan energía

El desafío de convertir las infraestructuras hidráulicas en fuentes de energía limpia sigue creciendo en la provincia. El Parque Científico de Alicante (PCA) organiza el próximo 6 de mayo una nueva jornada del programa Innotransfer 2026, una cita clave que tendrá lugar en el Centro de Inteligencia del Agua de la ciudad.

El encuentro se centrará en dar respuesta al reto que plantea Aguas de Alicante: transformar las plantas de depuración, ya que tradicionalmente son grandes consumidoras de electricidad, en sistemas capaces de reducir su huella de carbono e, incluso, convertirse en generadoras netas de energía.

Y para eso apuestan por la colaboración público-privada para la descarbonización. Innotransfer es una plataforma de innovación abierta impulsada por la Red de Parques Científicos Valencianos y respaldada por la Generalitat Valenciana. Su objetivo es conectar a la comunidad científica con el tejido empresarial para resolver problemas reales del sistema productivo.

La apertura institucional contará con la participación de la Universidad de Alicante, la Generalitat y el Ayuntamiento, representados por la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante María Jesús Pastor, el director general de Aguas de Alicante Sergio Sánchez, el subdirector general de Innovación Francisco Javier Sogorb y la concejala de Empleo María del Carmen de España.

Uno de los propósitos que se marca este tipo de encuentros es fomentar las soluciones tecnológicas de sello alicantino. El núcleo de la jornada será la presentación del reto técnico por parte de Ignacio Casals, director de Innovación en Aguas de Alicante, junto a representantes de la EPSAR.

A continuación, investigadores de la Universidad de Alicante y empresas vinculadas al Parque Científico, como Calpech y Esaltia, presentarán sus propuestas tecnológicas para liderar esta transición energética.

"Apostamos por generar espacios de conexión real que permitan transformar retos en oportunidades de innovación con impacto en el territorio", han destacado desde el PCA. El evento concluirá con una sesión de establecimiento de red de contactos y encuentros bilaterales para fomentar proyectos conjuntos entre el sector público y privado.