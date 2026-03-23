El Parque Científico de Alicante acoge este miércoles la segunda edición de Mediterranean Future Innovation

El Parque Científico de Alicante volverá a convertirse el próximo 25 de marzo en el epicentro del ecosistema innovador de la provincia con la celebración de la segunda edición de Mediterranean Future Innovation (MFI2026), un evento que reunirá a startups, inversores, empresas, instituciones y profesionales del ámbito tecnológico y emprendedor en una jornada diseñada para generar oportunidades reales de colaboración y crecimiento.

Impulsado por la Asociación Alicante Emprende y con la colaboración del Parque Científico de Alicante y entidades como Mediterráneo Venture Club, Jovempa Federación, EUIPO, Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante Futura, Lixsa.AI, Constelación Lambda, IES El Plà, AITEX, Cátedra Aguas de Alicante de Cambio Climático, Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante e Inescop.

De esta forma, el evento se consolida como el principal punto de encuentro entre talento e inversión del territorio y refuerza el posicionamiento de Alicante como hub de innovación y emprendimiento.

La jornada contará con la participación de más de una veintena de startups en diferentes fases de desarrollo, desde etapas iniciales hasta empresas en crecimiento, que presentarán sus soluciones en ámbitos como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la salud, la digitalización o la energía.

Entre ellas destacan varias empresas vinculadas al ecosistema del Parque Científico de Alicante como GCon, Curial, Golden Owl, Garber Web Solutions, Cloud Levante, INTK Business Security, Noxun Adhesives, Calpech, Esaltia, Hydros Power y Solublion, junto a otras startups participantes como Avant Devices, Gcon Water Process Technologies, Dual-Step Sensor, NeuroBrix, HealthMate o Revive Batteries, que reflejan la diversidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor.

Además, Mediterranean Future Innovation reunirá a una destacada representación de inversores, business angels y fondos de venture capital, entre los que se encuentran entidades como First Drop VC, Lemon Ventures, Innoventures Capital, EIT Urban Mobility o MV Club, junto a otros perfiles especializados en financiación e impulso de startups. Esta presencia permitirá facilitar encuentros directos entre emprendedores e inversores, generando un entorno propicio para la identificación de oportunidades de inversión y colaboración.

El programa del evento incluirá también mesas redondas temáticas centradas en cuestiones clave para el desarrollo del ecosistema innovador. Entre ellas destacan los debates sobre inversión, deeptech, inteligencia artificial y machine learning, economía circular y energía, salud y foodtech.

También,el papel de las entidades públicas en el impulso de la innovación. Estas sesiones contarán con la participación de referentes como Nuria Oliver, directora de la Fundación ELLIS Alicante, junto a profesionales del ámbito empresarial, inversor e institucional.

Mediterranean Future Innovation se desarrollará en las instalaciones del Parque Científico de Alicante en formato feria, combinando espacios expositivos, ponencias, competiciones de startups y reuniones bilaterales, con el objetivo de favorecer la interacción directa entre los distintos actores del ecosistema.

En palabras de José Luis Todolí, director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento, “acoger por segundo año consecutivo Mediterranean Future Innovation refuerza el papel del PCA como punto de encuentro del ecosistema innovador de la provincia. Este tipo de iniciativas son fundamentales para conectar talento, empresa e inversión, y para seguir impulsando el desarrollo de proyectos con alto potencial desde Alicante hacia el ámbito nacional e internacional.”

Por su parte, Jesús Valencia, presidente de la Asociación Alicante Emprende, ha destacado que “Mediterranean Future Innovation nace con el objetivo de generar conexiones reales entre startups, inversores y empresas, creando un espacio donde las ideas puedan transformarse en oportunidades concretas de crecimiento. Esta segunda edición consolida el evento como un punto de encuentro clave para el ecosistema innovador de la provincia y refuerza el papel de Alicante como territorio dinámico, abierto a la innovación y al emprendimiento”.