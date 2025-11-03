La inteligencia artificial salta las Hogueras de Alicante con todos los llibrets para llevar el valenciano "real"

El valenciano "real, diverso y auténtico" de las Hogueras de Alicante dará el salto a la inteligencia artificial. Cenid se encargará con su proyecto ALIA de gestionar la documentación que proporcionará la Federació de Fogueres de Sant Joan a través de todos los llibrets.

Así lo han formalizado este pasado viernes en la sede del Cenid con una visita oficial de David Olivares, presidente de la Federació, y la Bellea del Foc Adriana Vico. Como destacan desde el centro, la cesión gratuita permitirá incorporar estos documentos como fuente de aprendizaje del valenciano.

El objetivo, valoran, es integrar en sus modelos de IA los elementos culturales, lingüísticos y sociales propios de las fiestas alicantinas. De esta forma, añaden, dan un nuevo paso en su compromiso de preservar, promover y mejorar el uso del valenciano en el ámbito de la inteligencia artificial.

¿Qué significa esta cesión? Los modelos de lenguaje generativo crean contenido y ofrecen respuestas a partir de la información que se les proporciona de antemano. Si no acceden a esta, no hay por tanto datos. Por eso desde el Cenid califican estas publicaciones como "auténticos tesoros lingüísticos y culturales que recogen la lengua, las tradiciones y la creatividad popular".

¿Qué los hace especialmente interesantes? Los llibrets que crean cada año centenares de autores para las comisiones de Hogueras y barracas son "un material perfecto para entrenar sistemas de inteligencia artificial con la finalidad de comprender el valenciano real, diverso y auténtico".

El Cenid destaca que con esta autorización de acceso a esos textos e imágenes "las comisiones contribuirán directamente a preservar y proyectar la cultura de les fogueres en el mundo digital".

Este acuerdo, como reiteran, lo consideran un "compromiso con la lengua y la cultura valencianas". El objetivo que se marcan con ALIA es avanzar hacia una inteligencia artificial "que reconoce el valor de las tradiciones locales como vehículo de aprendizaje y preservación del idioma".

Y, de hecho, profundizan con con otra iniciativa ya en marcha, el proyecto Vives. En él el Cenid está recopilando voces en valenciano con distintos acentos y edades. De esta forma reiteran la importancia de incluir el valenciano en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

"Queremos que esta iniciativa sea capaz de captar voces de todas las edades hablando tantas variantes como sea posible: tortosí, septentrional, central, meridional y alacantí", explicaba Manuel Palomar, director de Cenid.