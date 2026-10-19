Este es el pueblo de Alicante que te da 30.000 euros para abrir un negocio: "Es un empujón para los emprendedores"

Elda busca nuevos emprendedores para revitalizar su casco antiguo con ayudas de hasta 30.000 euros para abrir negocios.

El Ayuntamiento mantiene abierta la convocatoria hasta el próximo 31 de octubre, una iniciativa con la que pretende recuperar la actividad comercial del centro histórico y reforzar uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.

La estrategia municipal ya ha comenzado a dar resultados. Cinco nuevos establecimientos han apostado por instalarse en esta zona de la ciudad, con propuestas que abarcan desde la alimentación y el calzado hasta las bellas artes, la belleza y la restauración.

El Consistorio busca así aprovechar la reurbanización del centro para atraer nuevas actividades y convertir sus calles en un espacio atractivo tanto para los vecinos como para los visitantes.

La convocatoria municipal contempla subvenciones que cubren el 100 % del gasto justificable solicitado, con un máximo general de 20.000 euros. Sin embargo, la cuantía asciende hasta los 30.000 euros para los proyectos relacionados con el calzado, la marroquinería y las actividades afines, sectores que forman parte de la identidad económica de Elda.

El plazo para solicitar estas ayudas termina el próximo 31 de octubre. Para optar a ellas, los establecimientos deben encontrarse en una planta baja, contar con acceso directo desde la vía pública y estar abiertos al público. Además, los locales tienen que ubicarse en la calle Dahellos o dentro del perímetro delimitado por las calles Ortega y Gasset, Luis Buñuel, Novo Hamburgo, Natalia Tendero, Lamberto Amat, Paquito Vera y Jardines.

La medida forma parte de la apuesta del Ayuntamiento por reactivar el centro histórico tras las obras de reurbanización.

Durante el VI Foro Económico Español de Alicante, la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, defendió la necesidad de acompañar a quienes quieren emprender, especialmente en el sector tradicional del calzado, pero también a quienes apuestan por otros negocios.

"No solo las calles y la ciudad están nuevas, sino que esta línea de ayuda es importante para dar ese último empujón a aquel emprendedor que quiera apostar por el sector del calzado, nuestra industria tradicional", explicó.

Ibáñez defendió asimismo la importancia de mantener los negocios una vez puestos en marcha. Según señaló, las subvenciones están pensadas "a largo plazo, no solo para empezar, sino para mantenerse".

El plan no se limita a atraer nuevos proyectos, pues existe una segunda línea de subvenciones de hasta 4.000 euros para ayudar a los establecimientos que ya estaban instalados en el casco antiguo y que pueden haberse visto afectados por las obras.

Un total de 27 comercios tradicionales han presentado su solicitud para acogerse a estas ayudas, destinadas a mejorar las instalaciones, renovar la imagen de los establecimientos y reforzar su competitividad.

A estas subvenciones se suman otras iniciativas municipales, como la promoción de los negocios en redes sociales y la organización de eventos comerciales. Entre ellos figura Elda Shopping Night, una cita que reunió este sábado a más de un centenar de establecimientos con promociones y actividades para animar las compras y dar visibilidad a la oferta local.