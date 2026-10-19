La Cámara otorga la Medalla de Oro y Brillantes al empresario Eduardo López, fundador de Grupo Terrazos el Pilar

A la izquierda, Eduardo López, fundador de Grupo Terrazos el Pila, en una imagen de archivo durante una feria. Terrapilar

El empresario de Pilar de la Horadada Eduardo López Pérez, fundador de Grupo Terrazos el Pila, recibirá la Medalla de Oro y Brillantes de la Cámara de Comercio de Alicante.

Esta condecoración es un reconocimiento a una trayectoria empresarial de casi 70 años que arrancó con una fábrica de mosaicos y hoy es un grupo de 550 personas en plantilla, presente en la construcción, la agricultura, la gestión de suelo, el vino, el golf y los servicios inmobiliarios.

Este reconocimiento se le concederá durante la próxima edición de la Noche de la Economía Alicantina, que se celebrará en el Auditorio Internacional de Torrevieja, con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración de la EUIPO, el próximo 28 de octubre.

En esta gala también se entregarán los Premios Cámara 2025 a las empresas: Antonio Marco, de San Isidro; Cerámica Mayor, de Callosa d’en Sarrià; El Plantío Golf Resort, de la partida de Bacarot; Embention Sistemas Inteligentes, de Alicante; Repuestos Serca, de Alicante; y Rolser, de Pedreguer. Medalla de Oro y Brillantes de la Cámara de Alicante, Eduardo López Nacido en 1944 en Pilar de la Horadada, entonces pedanía agrícola de Orihuela, Eduardo López Pérez se incorporó con 13 años, en 1957, a la fábrica de mosaicos, baldosas y piedra artificial que compró su padre.

Apostó pronto por el terrazo y la maquinaria italiana y, desde 1967, por la distribución de cemento, lo que sentó las bases del negocio de materiales de construcción.

En 1976 el grupo diversificó hacia los cítricos y en 1980 se constituyó Terrazos el Pilar, S.A. En 2000 se creó el holding familiar Grupo Terrazos el Pilar, con consejo de administración y un proceso de profesionalización que incluyó el protocolo familiar de 2002 y el cambio de nombre a Terrapilar.

Ese mismo año se dio el salto a la fabricación de cemento con Cementos La Cruz, a la que siguieron Hormicruz (2001), la gestión de suelo (Vistabella Golf, San Pedro del Pinatar y Los Belones) y Bodegas Atalaya (2007). Desde 2015 el grupo se ha expandido con una planta de mortero seco en Madrid, la cantera Cabezo Gordo, Discesur, sus operaciones en Baleares y los proyectos de cemento en Bélgica y en el puerto de Sheerness (Reino Unido). Cementos La Cruz impulsa además Eraclitus, un proyecto con fondos europeos para reducir las emisiones de CO₂ al sustituir el clinker.

En 2025 el grupo entró en el sector inmobiliario con Thiar Shopping Center, un parque comercial de 9.300 m², y en 2026 adquirió Hormigones Buñol. Una empresa familiar de tres generaciones

La familia ha ido sumándose al proyecto generación tras generación. En 1968 se incorporó su cuñado Cándido Ballester y en 1973 su cuñado José Zapata. La tercera generación llegó después: 1985 y 1986: sus sobrinos Eduardo Miguel Zapata y Antonio Ballester. 1990: su sobrino Ángel Benito Zapata. 2000: su hijo Benjamín. • 2005: su hijo José Gustavo.