El grito de auxilio del empresariado alicantino por el suelo industrial: "Lo necesitamos ya"

La provincia de Alicante afronta un cuello de botella crítico para su futuro económico debido a la falta de espacio empresarial disponible. En el marco del Foro Conversa Marina Alta, celebrado en Dénia por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV Alicante) y la Diputación provincial, los representantes del tejido productivo han reclamado medidas urgentes ante la parálisis administrativa.

El presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, ha sido contundente al advertir de que "Alicante necesita suelo industrial y lo necesita ya".

La escasez actual, como razona, provoca que "haya empresas que quieran crecer y no encuentren dónde hacerlo, proyectos de inversión que se retrasan y oportunidades que terminan en otros territorios".

Pese a que la provincia es la cuarta de España en población y la quinta en PIB, la disponibilidad real de parcelas es mínima. Aunque existen cerca de 75 millones de metros cuadrados calificados como suelo industrial, solo una fracción reducida es realmente aprovechable.

Quintanilla ha subrayado que "el problema no es solo cuánto suelo industrial tenemos, sino cuánto podemos poner realmente a disposición de las empresas y en cuánto tiempo".

El dirigente patronal ha incidido en que la dilación de los expedientes destruye la competitividad. Por ello, ha defendido que "la complejidad administrativa no puede convertirse en una barrera que haga inviable una inversión".

De ahí que reclama tajantemente "menos burocracia, más coordinación entre administraciones y mucha más agilidad; y necesitamos también seguridad jurídica".

Quintanilla ha remarcado la importancia de garantizar las infraestructuras de transporte y el suministro energético antes del desarrollo de los parques. "No tendría sentido desbloquear suelo industrial y descubrir después que una empresa no puede instalarse porque no dispone de la energía que necesita", puntualiza.

Esta voz de alarma empresarial conecta directamente con el debate celebrado el pasado martes en el VI Foro Económico Español de Alicante, donde el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, detalló la respuesta municipal a través del nuevo Plan General estructural. Este documento planea proyectar 4,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

La urgencia del diagnóstico ha sido respaldada este viernes por el director general de Industria de la Generalitat Valenciana, Julio Delgado, quien confía en que la nueva Ley Urbanística agilice los desarrollos en les Corts.

Delgado ha lanzado una clara advertencia: "Si no actuamos ya y creamos un mínimo de 10 polígonos industriales en pocos años tendremos el mismo problema que estamos teniendo hoy en vivienda".

El desabastecimiento también sofoca a las comarcas industriales. Raquel Rosique, en representación de FEPEVAL, ha aseverado que "el suelo industrial ya no es una cuestión urbanística; es una cuestión de competitividad económica" y ha abogado por crear Entidades de Gestión y Modernización (EGM) para "transformar las necesidades de las empresas en proyectos concretos".

"Parques saturados"

En la misma línea, Juan Carlos Juan, vicepresidente de CEDMA, ha lamentado que "algunas empresas han tenido que buscar en comarcas vecinas el suelo y los servicios que aquí no encuentran", pidiendo planificar suelo supramunicipal para "diversificar la economía y reducir la dependencia exclusiva del turismo".

La mesa redonda del foro Conversa Marina Alta este viernes. CEV

Desde Alcoy, Natxo Gómez (FEDAC) ha exigido contar con "un suelo industrial de calidad y sobre todo una administración que le facilite la implantación y no lo use como un arma política". Paralelamente, Pedro Oliver (IBIAE) ha rematado denunciando que en los parques empresariales "estamos saturados desde hace mucho tiempo".

Para clausurar la jornada de este viernes, el presidente de CEDMA, Benito Mestre, ha recalcado que es momento de apostar por una industria supramunicipal y ha abogado por "firmar un plan estratégico para mejorar la situación industrial de la Marina Alta".