Torrevieja acoge la XXXI Gala de premios AEFA: "Somos el latido económico y social de la provincia de Alicante"

Bajo la cúpula del Auditorio Internacional de Torrevieja, allí donde la luz de la Vega Baja brilla reflejada en la sal, la provincia de Alicante escenifica una vez más su mayor activo, el del sector empresarial.

En un territorio que extrae 500.000 toneladas de sal al año, la XXXI Gala de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) demostró que la verdadera riqueza reside en esa "alquimia" capaz de transformar el esfuerzo individual en bienestar colectivo.

Entre Habaneras y Memoria

Torrevieja, crisol multicultural donde conviven 120 nacionalidades, ha servido de anfitriona para una cita que trasciende lo mercantil.

El Auditorio, asomado a la majestuosidad de las Lagunas de La Mata, se llenó con el murmullo de 200 familias que son, en sí mismas, la biografía económica de la provincia. La apertura, a cargo de la Escuela Coral Municipal, trajo el eco de las habaneras para recordar el origen marinero de una ciudad que hoy lidera el turismo residencial.

Maite Antón, presidenta de AEFA. Iván Villarejo

Tras la introducción musical, Maite Antón, presidenta de AEFA, impuso un silencio denso y necesario con un minuto de respeto por la mujer asesinada en Benidorm y en solidaridad con la situación en Ceuta.

Disección de una orfandad

Cuando Maite Antón tomó la palabra, lo hizo con la autoridad que otorgan las cifras, pues la empresa familiar constituye el 94% del tejido empresarial alicantino, sostiene el 85% del empleo privado y genera el 80% del Valor Añadido Bruto (VAB).

Además, su discurso se ha convertido en una disección analítica de la vulnerabilidad y la resiliencia.

Antón reivindicó la humanización de la figura del empresario, denunciando la "orfandad" y la soledad que a menudo acompaña a quien toma decisiones críticas.

Con verbos afilados, evaluó la necesidad de que la sociedad deje de ver al "jefe" como un antagonista para reconocer al creador de bienestar. En su vertiente más reivindicativa, trazó una hoja de ruta de exigencias innegociables como:

- Suficiencia Hídrica: Agua en cantidad, calidad y precio asequible para blindar la competitividad de la huerta de la Vega Baja.

- Infraestructuras: El desdoblamiento "urgente" de la N-332 y la eliminación del peaje de la AP-7, señalando un déficit inversor que asfixia la provincia desde hace 17 años.

- Seguridad Jurídica: El impulso de una Ley de Empresa Familiar que proteja el relevo generacional y evite que los empresarios sean tratados como "presuntos culpables" por la voracidad inspectora.

El eco institucional

La respuesta institucional osciló entre el compromiso y la nostalgia. El alcalde Eduardo Dolón recordó cómo Torrevieja pasó de ser el premio codiciado en forma de apartamento en el programa ‘Un, dos, tres’ a convertirse en una potencia internacional.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Iván Villarejo

Dolón, recogiendo el guante de la presidenta, propuso que el nombre de las familias empresarias bautice los hitos urbanos de la ciudad, reconociendo que "sois territorio y sois ciudad".

Por su parte, la Consellera Marian Cano apeló a la esencia misma del sistema social citando a Pérez Llorca: "No hay mejor prestación social que un puesto de trabajo".

la Consellera de Industría, turismo y comercio, Marian Cano. Iván Villarejo

En esta misma línea de vertebración, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, destacó el valor de quienes han "perdido el miedo a la altura" para liderar desde la provincia, revelando incluso su cercanía personal con los premiados, con quienes mantiene un diálogo constante que trasciende lo oficial.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Perez. Iván Villarejo

Crónicas del éxito

La entrega de galardones se alejó de la frialdad protocolaria para convertirse en una serie de viñetas humanas que narran la evolución de Alicante.

Coral Erum Gregorio, CEO de Erum Corporation. Iván Villarejo

El Premio Joven Alma Empresarial recayó en Coral Erum Gregorio, CEO de Erum Corporation. Representante de la cuarta generación de un grupo con 85 años de historia, Coral simboliza la transición hacia la economía circular. En su intervención se centró en la capacidad de mirar "un poco más allá" para asegurar que el legado de casi un siglo siga siendo vanguardia.

La trayectoria de Tabisam, reconocida con el Premio CaixaBank, fue narrada por José Manuel y María Isabel Martínez. Con casi 50 años de historia, la segunda generación enfatizó un contrato moral inquebrantable: "Esta empresa es de la familia y para la familia a partes iguales".

José Manuel y María Isabel Martínez de Tabisam. Iván Villarejo

Uno de los momentos de mayor calado emocional lo protagonizó Congelados Freimar (Premio Diputación). El abrazo sobre las tablas entre el fundador, Vicente Martínez Cazón, y su hijo Marcos, ha llenado el Auditorio de emoción.

Vicente Martínez Cazón, y su hijo Marcos, de Congelados Freimar. Iván Villarejo

Vicente, que llegó a Benidorm en los 60 con "escasos recursos y muchas ilusiones", dedicó el triunfo a los hosteleros, a quienes calificó como "auténticos héroes". La complicidad de años se selló en ese gesto de gratitud generacional.

La epopeya de Vicente Berbegal (Premio Honorífico Manuel Peláez) es ya leyenda industrial. Berbegal recordó sus inicios en 1968, cuando con apenas 20 años fabricaba piezas domésticas, antes de que el boom de la televisión en 1973 le impulsara a crear lo que hoy es Actiu.

Vicente Berbegal, Premio Honorífico Manuel Peláez. Iván Villarejo

Su discurso fue una lección de filosofía empresarial: "El empresario no es solo conocimiento, es actitud y olfato".

Finalmente, Bonnysa (Premio Generalitat) cerró el círculo del orgullo. Jorge, Teresa y Jorge Ignacio Brotons recordaron los 70 años de una empresa que nació entre "tomateras de caña y palo" y que hoy, gracias a la innovación en cuarta y quinta gama, es un gigante tecnológico.

Marián Cano entrega el premio Generalitat Valenciana a Jorge, Teresa y Jorge Ignacio Brotons de Bonnysa. Iván Villarejo

Su historia es la de las familias migrantes que levantaron la agricultura alicantina con amor y valores, algo que, según afirmaron, "hoy falta mucho en la sociedad".

La gala concluyó a cargo de Francisco Reyes con la tradicional foto de familia, una imagen que proyectó una unidad granítica entre instituciones y tejido productivo.