Neinor Homes inicia las obras de Edenia, un residencial de 137 viviendas junto al mar en El Verger

Así será por dentro de la promoción Edenia de AEDAS Homes en El Verger. AEDAS Homes

Neinor Homes ya ha puesto en marcha la construcción de Edenia, un nuevo complejo residencial de 137 viviendas ubicado en El Verger, junto a Dénia y a escasa distancia de las playas de Les Deveses y La Almadraba.

La compañía destinará alrededor de 30 millones de euros a este proyecto, situado en un entorno tranquilo, próximo al litoral y rodeado de espacios verdes.

La promoción avanza conforme al calendario anunciado a los compradores. Tras el comienzo de los trabajos, ejecutados por la constructora Arpada, Neinor Homes estima que las primeras viviendas podrán entregarse en el segundo trimestre de 2028.

Edenia incluye viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con distintas tipologías adaptadas a las necesidades de los compradores. La oferta contempla plantas bajas con jardines privados de entre 40 y 100 metros cuadrados, así como áticos con terrazas de hasta 50 metros cuadrados.

El complejo se ha diseñado como una urbanización privada con control de acceso, zonas ajardinadas y caminos interiores que conectan sus diferentes espacios comunes. Entre sus servicios destacan una piscina con solárium y jacuzzi, una zona de picnic, áreas de descanso, espacios para hacer ejercicio al aire libre y un circuito para correr.

El residencial también dispondrá de un edificio comunitario con gastroteca, zona de coworking y gimnasio equipado con sauna. La propuesta busca combinar vivienda, bienestar y servicios en un mismo entorno residencial próximo a la costa.

Vistas al Montgó

Uno de los principales atractivos de Edenia será su orientación hacia el Parque Natural del Montgó, en Dénia, visible desde las terrazas de las viviendas. Los interiores se han distribuido diferenciando las zonas de día y de noche, mientras que las cocinas abiertas, con península, estarán conectadas con los salones.

Las cocinas se entregarán equipadas con placa de inducción y una columna con horno y microondas. El diseño arquitectónico, la distribución de los espacios y la calidad de las zonas comunes completan una propuesta dirigida tanto a compradores que buscan una residencia habitual como a quienes desean disponer de una segunda vivienda junto al mar.

La conexión con las principales localidades de la provincia y de la Comunitat Valenciana es otro de los puntos destacados del proyecto. Edenia cuenta con un acceso cercano a la AP-7 y a la N-332, vías que permiten desplazarse con facilidad hacia Dénia, Alicante y Valencia.

Más de la mitad vendido

El interés comercial por Edenia se refleja en el ritmo de ventas de la promoción, que ya ha comercializado más del 50% de sus viviendas. La compañía asegura que el número de compradores potenciales asciende a varios cientos.

La demanda internacional, en buena parte formada por residentes extranjeros de la zona, representa un segmento destacado entre los compradores. Estos clientes buscan trasladarse a un complejo de nueva construcción con servicios comunitarios, proximidad a la playa y buenas comunicaciones.

El proyecto también atrae a compradores locales interesados en establecer su primera residencia en El Verger y a clientes nacionales que buscan una vivienda vacacional. La tranquilidad del municipio, caracterizado principalmente por viviendas unifamiliares, constituye otro de los factores valorados.

Calificación energética AA

Edenia incorpora distintas medidas orientadas a reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de sus viviendas. Cada inmueble contará con un sistema individual de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.

Estas instalaciones, junto con el diseño sostenible de las fachadas, permitirán que el proyecto alcance la calificación energética AA. Con esta promoción, Neinor Homes refuerza su apuesta por viviendas de obra nueva que combinan eficiencia, diseño arquitectónico y ubicación en zonas costeras de Alicante.