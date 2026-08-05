El CEO de Vodafone España, investigado por cuatro delitos en el caso Finetwork

La Justicia admite a trámite la querella del fundador de Finetwork, Pascual Pérez, contra el CEO de Vodafone España, José Miguel García, y cita a declarar al directivo como investigado por cuatro presuntos delitos.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante aprecia indicios de un presunto delito de administración desleal agravada, como recoge la querella a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante, por lo que el consejero delegado de Vodafone España tendrá que declarar como investigado el próximo 1 de septiembre.

Entre Vodafone y Finetwork existe una guerra judicial y comercial total por impagos de redes, la propiedad de la marca y el control de la compañía Wewi Mobile (Finetwork). Actualmente conviven de forma temporal dos ofertas con el mismo nombre comercial y dueños distintos hasta el próximo 10 de octubre de 2026.

El empresario de Elda considera que es un conflicto de intereses debido a que García fue simultáneamente administrador único de Wewi y de Vodafone España: es decir, administrador de la sociedad presuntamente perjudicada y, al mismo tiempo, máximo directivo de su principal competidora, proveedora y acreedora, beneficiaria de operaciones que dieron el control de la compañía a Vodafone.

Sobre ese conflicto de interés, la querella lo acusa de presuntos delitos de administración desleal agravada, falseamiento de cuentas anuales, estafa procesal agravada e insolvencia punible.

Según la acusación, durante ese periodo de doble condición la marca Finetwork pasó a Vodafone, se firmó un acuerdo de compensación de deudas entre Wewi y sociedades del entorno del fundador y sucesivos requerimientos para imponer el cumplimiento de acuerdos cuya validez se encuentra cuestionada judicialmente.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre 2025.

Este plan presentado por Vodafone España -principal acreedor de una Finetwork al borde de la insolvencia- consistía en tomar el control de la operadora e integrarla en su estructura para darle una solución de viabilidad.

De forma paralela, el Tribunal de Instancia de Elda admitió a trámite el 21 de mayo de 2026 otra querella interpuesta por un grupo de socios minoritarios de Wewi, dirigida contra el CEO de Vodafone España y contra las mercantiles Vodafone España y Vodafone Ono igualmente por presunta administración desleal.

El balance judicial del conflicto es, hasta la fecha, favorable a Wewi y a sus socios fundadores, pues ninguna de las querellas presentadas por Vodafone ha sido admitida a trámite hasta el momento, y que los socios de Wewi consideran como "una mera medida de respuesta y de presión" frente a las acciones penales en curso.