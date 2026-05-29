La IX edición de los Premios Mares Circulares de Coca-Cola abre su convocatoria para proteger los océanos

La iniciativa Mares Circulares de Coca-Cola vuelve a poner en marcha una nueva edición de sus premios anuales, con el objetivo de reconocer e impulsar proyectos que contribuyan a la conservación de los mares y océanos. Coordinados por la Asociación Chelonia, los IX Premios Mares Circulares ya han abierto su convocatoria y permanecerán disponibles hasta el próximo 9 de octubre.

Estos galardones se consolidan como una plataforma de apoyo a la innovación ambiental, premiando tanto proyectos científicos como iniciativas empresariales que aporten soluciones reales frente a algunos de los grandes desafíos ecológicos actuales. Entre las áreas prioritarias se encuentran la ecoinnovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática, así como la mitigación del cambio climático.

Cada una de las modalidades está dotada con un premio de 10.000 euros, una financiación que busca facilitar la continuidad y desarrollo de los proyectos seleccionados. La convocatoria está dirigida a investigadores, emprendedores, startups y entidades que trabajen en propuestas alineadas con la protección del entorno marino.

En la edición anterior se presentaron un total de 32 candidaturas, una cifra que la organización aspira a superar este año. Desde Mares Circulares destacan la importancia de la colaboración y la difusión para alcanzar un mayor número de propuestas innovadoras que puedan generar un impacto positivo en los ecosistemas acuáticos.

El programa Mares Circulares, impulsado por Coca-Cola, lleva años trabajando en la limpieza de costas, la sensibilización ambiental y el apoyo a la investigación científica, consolidándose como una de las iniciativas más relevantes en materia de sostenibilidad marina en España y Portugal.

Con esta nueva convocatoria, la organización vuelve a hacer un llamamiento a la participación: una oportunidad para que proyectos comprometidos con el medio ambiente encuentren respaldo y visibilidad, y para que nuevas ideas contribuyan a construir soluciones frente a la crisis de los océanos.

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 9 de octubre a través de los canales oficiales del programa.

Reducción de emisiones

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) acelera su ritmo hacia la descarbonización de su negocio en España y está más cerca de alcanzar su primer objetivo en materia de clima: reducir en un 30% sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a lo largo de toda su cadena de valor en 2030 con respecto a las de 2019.

Según el Informe de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en España presentado hoy, la compañía logró alcanzar una reducción del 25,7% de estas emisiones en los últimos cinco años. Es decir, redujo el volumen de sus emisiones de GEI en más de 240.000 toneladas en 2023 respecto a 2019 gracias a las acciones realizadas en los alcances 1, 2 y 3.