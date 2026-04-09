La presidenta de EDEM, Hortensia Roig, y la directora territorial de CaixaBank, Olga García, se suman a Opendir

La presidenta de la Escuela de Empresarios (EDEM), Hortensia Roig, y la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García, protagonizarán el próximo 21 de mayo el diálogo 'Liderazgo, educación y empresa' en Opendir Foro Abierto para Directivos.

Son las dos nuevas incorporaciones al programa de este evento, organizado por El Círculo- Directivos de Alicante, que cumple su quinta edición y revalida su papel como encuentro de referencia para el empresariado y los y las directivas de la provincia.

El encuentro, con entradas a la venta en Opendir.es, se celebrará en el ADDA de 9 a 15 horas y congregará de nuevo a 1.200 directivos y directivas en una jornada de encuentro y sinergias. Opendir tiene como patrocinador Élite a CaixaBank y cuenta con Cajamar, Zabala Innovation y Vissum Grupo Miranza como patrocinadores Premium.

Otros ponentes confirmados en esta quinta edición son el tenista, entrenador y fundador de Ferrero Tennis Academy, Juan Carlos Ferrero; el cofundador y CEO de Facephi, Javier Mira, este último como representante del talento alicantino; el politólogo Pablo Simón; Sandra Moñino, CEO de Nutriciónate y autora del best seller "Adiós a la inflamación"; y el escritor y guionista, Albert Espinosa.

Licenciada en Derecho, Hortensia Roig forma parte del patronato de Cotec y del patronato de los Premios Rei Jaume I.

Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Fórum de la Empresa Familiar y del Fórum de AVE y es la primera mujer española en formar parte del Advisory Board de la prestigiosa Berklee Collegue of Music de Boston.

Compartirá escenario con Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia para abordar los desafíos de la educación en la formación de nuevos liderazgos en las compañías.

Licenciada en Ciencias Económicas, Olga García acumula más de tres décadas de experiencia en el sector financiero desarrollando su carrera profesional en Banesto, Caja Murcia, Banco Mare Nostrum o Bankia, que en 2021 se fusiona con CaixaBank.

"Opendir sigue avanzando en un programa con ponentes de altísimo nivel para ofrecernos puntos de vista diferentes, novedosos y creemos que de gran utilidad para todas las personas asistentes en un momento de extrema incertidumbre como el actual", ha subrayado la presidenta de El Círculo, Eva Toledo.

Y ha recordado que este foro fue impulsado para "ofrecer nuevos puntos de vista y perspectivas en la economía, la gestión empresarial, el liderazgo, las finanzas, la geopolítica o la salud".

Otras compañías como Alibuilding, los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar, Proyecta Innovación, Renoveduch, Solunion, Occident, Eventual, Deloitte, Howden y EDEM forman parte del patrocinio Estándar, mientras que Actiu, Totcartó, Fundación Ibercaja, Catral Garden, Moovers Mobility Lovers del Grupo Unione Movilidad y Adecco se han adherido como colaboradores.

El Ayuntamiento y la Diputación de Alicante aportan, un año más, su respaldo institucional.