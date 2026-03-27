El PP lanza un plan de rescate para el calzado español: "Es una respuesta estructural frente a un Gobierno inmóvil"

La diputada del PP, Julia Parra en primer término, y una fábrica de calzado de Alicante. M. H. Efe

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) destinada a la defensa, modernización y fortalecimiento de la industria del calzado en España. Esta iniciativa busca proteger un sector que califican como "uno de los pilares históricos, económicos, industriales y sociales de España".

La propuesta pone el foco de manera especial en la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante, donde se concentra uno de los clústeres industriales más importantes de Europa. Según los datos aportados en la iniciativa, esta región reúne el 52,4 % de fabricantes nacionales y el 82 % de empresas auxiliares.

La diputada alicantina Julia Parra ha sido la principal voz en la defensa de esta PNL, destacando que el calzado es "una industria estratégica para la economía española y especialmente para la provincia de Alicante". Parra ha subrayado que la importancia del sector es evidente al observar que en dicha provincia se localiza el 92,9 % de los trabajadores del sector de toda la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, el diagnóstico que hace el PP sobre la situación actual es alarmante. El informe sectorial citado en la propuesta constata una pérdida del 17,3 % de empresas desde 2014, lo que supone la desaparición de 453 compañías. Además, se ha registrado una caída del 28,4 % en la cifra de negocio entre 2015 y 2021.

Ante esta realidad, Julia Parra ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo central. "Mientras el PP busca medidas que refuercen y potencien el sector, de frente nos encontramos un gobierno inmóvil que no toma medidas concretas y que no conoce las necesidades del sector", ha denunciado la diputada.

La PNL detalla que el tejido empresarial, compuesto mayoritariamente por microempresas y autónomos con una media de ocho trabajadores, es especialmente vulnerable. Esta estructura limita la capacidad de inversión en tecnología y digitalización, factores que el PP considera "clave para la competitividad en el contexto internacional actual".

Entre las medidas estrella de la propuesta figura la aprobación de un Plan Nacional de Modernización Industrial. Este plan estaría orientado a "impulsar la digitalización, automatización, implantación de tecnologías avanzadas e innovación productiva", adaptando para ello instrumentos como los PERTE a la realidad del sector.

Otra de las grandes preocupaciones expresadas es la competencia desleal. Los populares denuncian la "proliferación de productos no conformes comercializados a través de plataformas digitales extracomunitarias" que no cumplen los estándares europeos de seguridad, fiscalidad o sostenibilidad.

Parra ha insistido en que desde el Partido Popular quieren "mejorar los mecanismos de control del mercado para garantizar la competencia leal frente a productos procedentes de terceros países". La propuesta insta al Gobierno a defender en la Unión Europea sistemas de vigilancia y trazabilidad más efectivos.

La iniciativa también prevé la creación de un Centro Nacional del sector del calzado. Según el documento, este funcionaría como un "instrumento estratégico para impulsar la formación especializada, la transferencia tecnológica y la innovación aplicada".

El PP solicita reforzar el posicionamiento internacional a través del ICEX, fortaleciendo la marca industrial española como "sinónimo de calidad, diseño e innovación". "El calzado de nuestra tierra es industria, empleo y es Marca España", ha sentenciado Parra.

Finalmente, la propuesta no olvida las carencias en infraestructuras. Citando informes del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (INECA), advierten de un déficit inversor estructural en transporte y logística en la provincia. Para Parra, "defender el calzado significa apostar por la modernización productiva, por la innovación y por el futuro industrial de nuestro país".