El ocio nocturno de Alicante estalla por el transporte: "El 94 % de los locales ve insuficiente la oferta en Hogueras"

Una de las convocatorias de los taxistas en Alicante durante las fiestas de Hogueras en 2025. M. H.

Salir de fiesta en la Comunitat Valenciana es sencillo; volver a casa se ha convertido en una odisea. Ese es el retrato que dibuja el sector del ocio nocturno que alza la voz por su "preocupación generalizada" por la falta de transporte en los horarios que a ellos les afecta.

El mensaje que se envía ahora llega precisamente en el contexto festero de las provincias de Valencia y Castellón, donde sus capitales están con las Fallas y la Magdalena respectivamente. Y lo hacen como ejemplo de lo que reiteran como "insuficiente" oferta, especialmente durante los fines de semana o con grandes eventos como los mencionados.

Esa es la opinión del 94 % de los empresarios asociados al sector del ocio nocturno y representados en la federación España de Noche. Esta encuesta, como reiteran, refleja la posición de asociaciones como la alicantina Alroa y la de discotecas de Valencia.

Este sector se posiciona mayoritariamente por lo que piden como modelo de coexistencia entre el taxi y las VTC para mejorar el servicio. Actualmente, dos de cada tres locales se muestran "muy de acuerdo" con esta fórmula de convivencia.

El rechazo a las restricciones que plantean a través de este estudio se presenta cuando la Generalitat está preparando el nuevo decreto de la Generalitat que regulará el transporte público y la actividad de las VTC.

Y la posición del ocio nocturno es clara, existe un "rechazo prácticamente unánime" a la posibilidad de restringir los trayectos urbanos de los vehículos de transporte con conductor. El 53% de los encuestados califica esta posible limitación como "muy negativa", el 41 % la califica como negativa y solo un 6 % cree que tendría efectos positivos.

¿Qué proponen entonces las organizaciones del ocio de la Comunitat Valenciana? Estas subrayan que la solución para evitar el colapso en las noches de mayor actividad pasa por reforzar la movilidad. Un refuerzo en el que se posicionan a favor de la suma de todas las opciones disponibles: taxis, VTC y soluciones tecnológicas de transporte bajo demanda.

Si estos se encuentran a favor de la suma, los taxis rechazan frontalmente esa postura. "No podemos aceptar jamás que venga un sector que ha pervertido el uso de sus autorizaciones nacionales haciendo de taxis y ahora alguien nos intente convencer de que hay que cederles una parte de nuestro trabajo porque la ilegalidad se ha convertido en costumbre", critican a través de un comunicado dirigido a los VTC.