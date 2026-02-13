AEFA e Improven renuevan su colaboración para fortalecer la profesionalización de la empresa familiar

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) e Improven han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir apoyando el crecimiento y la continuidad de las empresas familiares de la provincia.

Esta renovación consolida la estrecha relación de casi una década entre ambas entidades y la apuesta por reforzar la profesionalización del tejido empresarial familiar.

El acuerdo ha sido rubricado por José Juan Fornés, vicepresidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, y Guillermo Prats, socio de Improven.

Ambas entidades se han comprometido a colaborar en la difusión de la importancia de la figura del empresario familiar, así como en el impulso de la formación, la profesionalización de los equipos directivos y el intercambio de experiencias entre familias empresarias.

Gracias a esta colaboración se fomentarán espacios de aprendizaje y asesoramiento que permitan a las empresas familiares afrontar los retos del actual entorno económico.

José Juan Fornés, vicepresidente de AEFA, ha querido agradecer a Improven su compromiso con la empresa familiar alicantina, subrayando el valor de esta colaboración.

"Contar con aliados como Improven nos permite seguir impulsando el crecimiento de nuestras empresas. En un entorno tan dinámico como el actual, es clave ofrecer herramientas que ayuden a tomar decisiones con visión estratégica y sostenibilidad a largo plazo. Esta colaboración refuerza nuestra misión de acompañar a las familias empresarias en sus retos reales", ha destacado Fornés.

Guillermo Prats ha destacado que "las empresas familiares son el verdadero motor de nuestro tejido económico, no solo por su aportación al empleo y a la riqueza, sino por su compromiso a largo plazo con el territorio, los valores y las personas. Con AEFA seguimos trabajando para reforzar su competitividad y asegurar su continuidad en un entorno cada vez más exigente".

Encuentros

Por otro lado, (AEFA) ha puesto en marcha AEFA Conecta, un ciclo de encuentros diseñado para reforzar los lazos entre sus empresas asociadas, promover el diálogo y favorecer la colaboración en un formato diferente al habitual de reuniones y jornadas.

La primera cita de este programa se celebró el pasado 5 de febrero en el Restaurante Alfonso Mira de Aspe, con la participación de cerca de una veintena de empresarios familiares.

AEFA Conecta nace con vocación de continuidad y de cercanía, con el propósito de recorrer todas las comarcas para propiciar espacios reales de encuentro entre las familias empresarias alicantinas.

El formato, centrado en el diálogo abierto, busca compartir inquietudes, abordar retos comunes y fortalecer la unidad de la empresa familiar en la provincia.