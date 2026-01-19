Tres empresas del Parque Científico de Alicante obtienen cerca de un millón de euros en ayudas por su alto potencial

Tres empresas vinculadas al Parque Científico de Alicante (PCA) especializadas en inteligencia artificial, defensa y salud han obtenido cerca de un millón de euros en ayudas por su alto potencial de crecimiento y su gran innovación.

Las compañías seleccionadas (Shintek, Golden Ow@ y Visitrain) desarrollan soluciones disruptivas que refuerzan el papel del PCA como el principal ecosistema de innovación de la provincia de Alicante.

Las firmas han resultado beneficiarias de las ayudas NEOTEC 2025, concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Estas ayudas, enmarcadas en el Programa de Innovación del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, tienen como objetivo apoyar nuevos proyectos empresariales de base tecnológica y alto potencial de crecimiento.

Shintek desarrollará la primera tecnología de visión artificial “Text-to-Model” basada en inteligencia artificial capaz de generar cualquier modelo de detección con comprensión del entorno a partir de una simple instrucción en lenguaje natural. Su proyecto ha obtenido una financiación de 325.000 euros.

Golden Ow@ impulsará una propuesta basada en una arquitectura propia de IA reflexiva, dotada de capacidades cognitivas y epistémicas para la detección innovadora, el análisis crítico y la verificación automatizada del impacto informativo.

Esta tecnología actúa como infraestructura de seguridad informativa, fortaleciendo la resiliencia frente a la desinformación, las guerras económicas y la manipulación del discurso, además de apoyar la inteligencia forense y la detección de amenazas cibernéticas. Cuenta con una financiación de 325.000 euros dentro del programa NEOTEC Mujeres.

Por su parte, Visitrain desarrollará una innovadora plataforma digital de rehabilitación visual basada en inteligencia artificial y neurotecnología, que combinará terapia gamificada, monitorización neurofisiológica y personalización en tiempo real del tratamiento.

Con este desarrollo se busca optimizar los resultados en disfunciones visuales como la ambliopía, el estrabismo o la convergencia ocular, superando las limitaciones de coste y subjetividad de las soluciones actuales. Este proyecto ha recibido una ayuda de 318.092 euros dentro de la línea NEOTEC Empresas Duales.

Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante, ha señalado que estas ayudas a empresas del PCA "demuestran la capacidad de nuestro ecosistema para generar innovación tecnológica de alto valor, con impacto real en sectores tan diversos como la inteligencia artificial, la defensa o la salud".

"Es una muestra del talento y la proyección internacional de las empresas que forman parte de nuestro Parque", ha añadido el gerente.

Estas tres iniciativas se encuentran entre las aprobadas en la resolución definitiva de 19 de diciembre de 2025, con una dotación total de 40 millones de euros, de los cuales 5 millones se han destinado específicamente a empresas lideradas por mujeres.