Confirmado el aumento salarial: los mil trabajadores de Primark de Comunitat Valenciana tendrán el 9 % más en 2028

El millar de trabajadores que tiene la cadena de ropa Primark en la Comunitat Valenciana puede celebrar aumento de sueldo y reducción de la jornada anual. Estos son dos de los principales acuerdos conseguidos por los sindicatos en el nuevo convenio colectivo.

Con tiendas en Alicante, Orihuela, Castellón de la Plana y dos en Valencia, sus trabajadores forman parte de las cerca de diez mil personas que conforman la plantilla. Este convenio se aplicará entre 2026 y 2028, periodo de tres años en el que se subirá el salario un 9 %, repartido en un 3 % por cada año.

El sindicato Fetico, con el 33,56 % de la representación de sus trabajadores, valora que estas subidas anuales están por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor. Con ello, añaden, se asegura que la plantilla avanzará en su capacidad adquisitiva.

Este acuerdo alcanzado también con Comisiones Obreras, que ostenta el 42,56 % de la representación, está pendiente de firmarse en los próximos días en el caso de UGT (con un 13,8 %) sin la firma de ELA (que cuenta con el 4,5 %).

Este convenio marca también un acuerdo en la reducción de la jornada anual. Así se pasa de 1.765 horas anuales para 2026 a 1.760 un año después y 1.755 para 2028, una reducción total de diez.

Antonio Pérez, secretario general de Fetico, destaca que "es un gran logro que aporta estabilidad laboral a la compañía". "Ahora, nuestro esfuerzo también se centra en el convenio de ARTE, que estamos seguros de que avanzará próximamente y se convertirá en un hito para todo el sector", avanza.

¿Qué más se ha conseguido? El sindicato ha elogiado el esfuerzo negociador que ha conseguido un incremento en el pago de los pluses dominicales y para festivos de 45 euros para el próximo año. Esta cifra subirá a 50 euros en 2027 y llegará a 55 en 2028.

Fetico detalla que se ha acordado frenar el incremento de la distribución de la jornada irregular, y de esta forma, este aspecto se mantiene inalterado.

Otro de los puntos que valoran es que el convenio recoge lo que denominan doce fines de semana de calidad, para cinco días de promedio (sábados y domingos) y seis fines de semana de calidad para cuatro días de promedio (sábados y domingos).