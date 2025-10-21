San Vicente impulsa el empleo juvenil con la VII Feria Talento Joven organizada junto a la Cámara de Comercio

Las autoridades visitando el stand en la feria.

San Vicente del Raspeig acogió esta mañana la séptima edición de la Feria de Empleo Talento Joven, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento.

El evento reunió a jóvenes de entre 16 y 29 años interesados en descubrir nuevas oportunidades profesionales y conocer las propuestas laborales de las 22 empresas presentes, además de profundizar en las tendencias actuales de un mercado cada vez más digital y competitivo.

La inauguración estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Miñano, y del alcalde, Pachi Pascual, acompañados por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana.

Todos ellos destacaron la alta participación y recorrieron los stands de las entidades colaboradoras tras asistir a las actividades programadas.

Durante su intervención, Miñano recordó que esta feria forma parte del programa nacional Talento Joven.

Explicó que el objetivo principal es ofrecer a las personas en búsqueda de empleo una mejor orientación y facilitar el contacto directo con las empresas, permitiendo conocer de primera mano sus demandas, procesos de selección y perfiles profesionales más solicitados.

También subrayó la importancia del Portal de Empleo y Talento, una herramienta complementaria para quienes desean acceder a este tipo de oportunidades.

El alcalde Pascual expresó su satisfacción por participar en una acción que, según sus palabras, “impulsa el dinamismo del mercado laboral” y agradeció la implicación de la Cámara de Comercio, así como la presencia de firmas destacadas del municipio y del resto de la provincia.

Reafirmó además su compromiso de seguir promoviendo la colaboración institucional para acercar a los jóvenes talentos a las empresas locales, con el propósito de “favorecer que el talento se quede en San Vicente”.

La jornada comenzó con una conferencia impartida por Plácido Doménech, a la que siguieron una mesa redonda, un taller práctico y la apertura del área expositiva destinada a compañías, organizaciones e instituciones.

Entre las participantes estuvieron Labora, Aguas de Alicante, Cocemfe, Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación SLU, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidón, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Autoescuelas Leycar, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.