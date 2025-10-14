La empresa alicantina Hydros Power triunfa en los Global Startup Awards como mejor Greentech del sur de Europa

Hydros Power, la startup alicantina especializada en hidrógeno renovable, ha sido distinguida como la mejor empresa Greentech del sur de Europa en los Global Startup Awards 2025, uno de los galardones más prestigiosos del ecosistema emprendedor internacional, presente en 154 países y 19 regiones.

Este reconocimiento posiciona a la compañía entre las startups más prometedoras del panorama global, destacando su capacidad para generar impacto en sostenibilidad e innovación tecnológica.

Gracias a este logro, Hydros Power representará al sur de Europa en la Global Grand Finale 2026, donde competirá con las startups más disruptivas del mundo.

La cita permitirá llevar el talento alicantino al escenario principal del emprendimiento global.

El premio llega en un momento clave para el ecosistema innovador de Alicante, que continúa ganando relevancia dentro y fuera del país.

La ciudad, actualmente semifinalista a Capital Europea de la Innovación, reafirma así su papel como núcleo de proyectos con impacto real en la transición energética y el desarrollo tecnológico.

“El reconocimiento demuestra que Alicante cuenta con talento, ideas y un ecosistema preparado para impulsar proyectos globales. Nuestro propósito es seguir creando desde aquí soluciones que transformen el sector”, afirma Iván Navalón, cofundador y CEO de Hydros Power.

Hidrógeno verde

El jurado destacó el enfoque modular e integral de la compañía, diseñado para superar los principales bloqueos técnicos y operativos que enfrenta la adopción del hidrógeno verde.

Bajo el paraguas del ecosistema STELION, Hydros Power ha desarrollado una tecnología capaz de descarbonizar sectores donde las baterías no son viables: logística, transporte industrial o movilidad urbana.

Su sistema se basa en cápsulas plug & play, estaciones compactas de recarga y módulos híbridos de pila de combustible.

Esto permite un uso del hidrógeno más flexible, rentable y escalable, incluso sin necesidad de infraestructura previa.

La solución está orientada a flotas cautivas, operadores logísticos e industrias que requieren energía continua y limpia, contribuyendo a reducir emisiones, costes y ruido operativo frente a los combustibles fósiles o las baterías tradicionales.

Actualmente, la tecnología de Hydros Power ya ha sido probada en entornos reales con drones de hidrógeno de largo alcance y en un proyecto pionero para contenedores frigoríficos, cuya implementación se prevé en las próximas semanas.

Inversión y crecimiento

Desde su creación, Hydros Power ha recibido el respaldo de instituciones clave del ecosistema europeo de innovación.

Fue impulsada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en su rama de movilidad urbana, que además invirtió en su desarrollo.

A lo largo de su trayectoria, la startup ha obtenido distintivos como el Top 101 Spain Up Nation de ENISA, el Sello EIBT, el sello de Pyme Innovadora y el premio a mejor startup de movilidad eléctrica en el eMobility Startup Forum.

También ha contado con el apoyo de programas como Cuatrecasas Acelera y Valencia Innovation Capital, consolidando su posición como referente en la transición energética.

Hacia el futuro

El éxito en los Global Startup Awards fortalece la visión de Hydros Power de liderar el modelo de hidrógeno distribuido en Europa.

Reconocida como la mejor Greentech del sur del continente, la empresa se prepara para continuar su expansión y encarar la final global de 2026.

Con la comercialización de sus soluciones cada vez más próxima, la compañía avanza junto a socios industriales, operadores logísticos y entidades públicas para ofrecer una alternativa limpia, eficiente y viable que acelere la descarbonización de sectores estratégicos.