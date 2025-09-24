La empresa de Petrer Poveda Textil obtiene la prestigiosa certificación B Corp por sus tejidos orgánicos y reciclados

Poveda Textil, la empresa de Petrer especializada en la fabricación de tejidos orgánicos y reciclados, ha obtenido recientemente la certificación B Corp, la distinción más exigente a nivel internacional.

El reconocimiento avala a un reducido número de empresas que cumplen altos estándares positivos de impacto social, ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Poveda Textil se pone a la cabeza del sector del calzado y de la marroquinería con esta nueva certificación, además de suponer un impulso al esfuerzo por la mejora continua, "demostrando que un modelo empresarial sostenible y ético en el sector textil es posible", señalan.

Fundada en 2016, con sede en Petrer, combina una dilatada experiencia familiar en el sector con una constante innovación técnica que les permite fabricar tejidos de alta calidad con el menor impacto ambiental.

Su amplia oferta abarca tejidos orgánicos y reciclados certificados, a los que se suma su funcionalidad y durabilidad y que les ha abierto la puerta para trabajar con las principales firmas de calzado, complementos y decoración nacionales e internacionales.

Entre sus proyectos más innovadores destaca la colección Palma, con tejido realizado 100 % con restos de palmera alicantina que recuperan de la poda, o la colección Seaqual, un producto exclusivamente fabricado con hilo de poliéster de alta calidad y confeccionado con materiales provenientes de botellas de plástico recogidas del mar.

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo por sus elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera y el alto consumo de recursos hídricos.

Sin embargo, desde sus orígenes, el objetivo de Poveda Textil ha sido demostrar que esta tendencia se puede revertir y ha invertido todo su esfuerzo para convertirse en una empresa climáticamente neutra por compensación.

En este sentido, desde 2017, Poveda Textil calcula el CO2 que emite y desde el 2020, reduce y compensa el 100% de sus emisiones, con la plantación de más de 200 árboles han compensado 95 toneladas de CO2 emitidas.

Un compromiso que cuenta con el sello oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgado por el Gobierno de España, certificado que la convertía en empresa pionera a nivel internacional, tras haber logrado reducir la Huella de Carbono derivada de su actividad empresarial.

"La certificación B Corp representa un paso más en la forma de entender el papel de la empresa en la sociedad, más allá de la huella de carbono", apuntan desde la firma.

Poveda Textil, cuenta con una plantilla de 15 trabajadores en continuo crecimiento y una facturación anual de 3 millones de euros en 2024, que espera incrementar un 10 % al cierre de este ejercicio.

Ha integrado la sostenibilidad de manera transversal en todos los niveles de su estrategia de negocio, con el objetivo de promover un modelo empresarial inclusivo y sostenible, que genere a la vez valor social, ambiental y financiero para todos los grupos con los que se relacionan: empleados, proveedores, clientes, comunidades y el entorno.

Para entrar a formar parte de la comunidad B Corp, Poveda Textil ha tenido que superar una evaluación rigurosa en seis áreas: gobernanza, trabajadores, comunidad, medioambiente, clientes y transparencia.

Gabriel Poveda, CEO de Poveda Textil, destaca que la certificación B Corp implica un recorrido sostenido en el tiempo por parte de la empresa.

"Es un proceso continuo de transformación que exige altos estándares sociales y ambientales, transparencia y responsabilidad legal" y su consecución ha sido posible "gracias al trabajo y compromiso de todo el equipo".

Según explican desde la compañía, la certificación B Corp es un impulso más para seguir evolucionando.

"Adoptar mejoras continuas, exigir más responsabilidad y transparencia a la cadena de suministro y mantenernos como socio estratégico para marcas y diseñadores que buscan competitividad responsable", añade.

Con todo, Gabriel Poveda, insiste en que la misión es "contribuir al desarrollo de negocio de nuestros clientes para un crecimiento sostenible de forma responsable y competitiva, aportando valor añadido a cada proyecto mediante el desarrollo de materiales que unen tecnología, diseño y sostenibilidad".