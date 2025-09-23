Mares Circulares busca premiar las soluciones que ayuden a la conservación de los océanos

Una de las acciones de recogida de plásticos de la iniciativa Mares Circulares.

¿Cómo se pueden resolver los problemas medioambientales que afectan a los océanos? Esa es la pregunta para la que busca respuesta Mares Circulares. La iniciativa de Coca-Cola España lanza su octava edición de los premios a las mejores ideas de equipos científicos, de investigación o empresariales.

Los galardones se dividen en dos grandes ramas, cada una premiada con diez mil euros. En la de científicos e investigación buscan los proyectos con soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos ambientales más urgentes.

En el área empresarial se buscan las iniciativas prácticas y sostenibles que contribuyan a la protección de esos ecosistemas y ayuden a mitigar el cambio climático.

Y para facilitar la presentación de propuestas, señalan tres áreas. En la primera se centran en prevenir, reducir y recuperar la basura marina y de entornos acuáticos. Y ahí les interesan la economía circular ya sea con el diseño de nuevos productos, aprovechamiento de biorresiduos, mejora de la eficiencia en el aprovechamiento de materiales o en la gestión y reciclaje de residuos.

La segunda pretende frenar la pérdida de biodiversidad. La recuperación de especies, procesos naturales y hábitats acuáticos, costeros y marinos es una de las propuestas. Como también la restauración y renaturalización de hábitats, la recuperación de especies amenazadas y su estudio para poder mejorar sus poblaciones.

En esa línea tienen en cuenta el estudio y restauración de procesos que han sido alterados por la actividad humana. Del mismo modo que en la tercera área lo hacen con el freno del cambio climático acelerado y ampliar la absorción de carbono azul.

El plazo abierto en mayo para presentar las candidaturas termina el 10 de octubre. Y para valorar a los mejores también marcan los criterios con que lo harán. Entre ellos, la aportación de algo novedoso y original para abordarlo.

Una de las bases que reiteran es tener en cuenta la viabilidad técnica y económica del proyecto y de las soluciones propuestas, así como del tiempo y facilidad de aplicación de los resultados previstos. Ahí insisten en que se trate de una inversión económica baja o moderada en su aplicación.

El poder llevarlo a cabo lo aplican también en la experiencia de la persona candidata y si cuenta con un equipo con trayectoria en la gestión de proyectos e iniciativas relacionados. Un punto en el que destacan el apoyo de entidades que garanticen el seguimiento y ejecución de la propuesta.

La capacidad de generar un impacto ambiental positivo y duradero y que este sea fácilmente medible o el aportar a la conservación o recuperación de la biodiversidad y hábitats son otros dos criterios que destacan.

Beneficios

El enfoque climático lo aterrizan en la aportación de los resultados o soluciones para reducir las emisiones o incrementar la absorción de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética o promuevan la adaptación al cambio climático, tanto de forma directa como indirecta.

Por último, se valorará en particular que estos proyectos beneficien a regiones deprimidas económicamente frente a regiones más desarrolladas en España. De ahí que entre los posibles beneficios de la propuesta para la sociedad se pudiera incluir la estimulación y creación de oportunidades de empleo digno.