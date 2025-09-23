Una de las acciones de recogida de plásticos de la iniciativa Mares Circulares.

Una de las acciones de recogida de plásticos de la iniciativa Mares Circulares.

Mares Circulares busca premiar las soluciones que ayuden a la conservación de los océanos

La iniciativa de Coca-Cola ofrece veinte mil euros a los equipos científicos, de investigación o empresariales en la octava edición de los galardones.

Alicante
¿Cómo se pueden resolver los problemas medioambientales que afectan a los océanos? Esa es la pregunta para la que busca respuesta Mares Circulares. La iniciativa de Coca-Cola España lanza su octava edición de los premios a las mejores ideas de equipos científicos, de investigación o empresariales.

Los galardones se dividen en dos grandes ramas, cada una premiada con diez mil euros. En la de científicos e investigación buscan los proyectos con soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos ambientales más urgentes.

En el área empresarial se buscan las iniciativas prácticas y sostenibles que contribuyan a la protección de esos ecosistemas y ayuden a mitigar el cambio climático.

Y para facilitar la presentación de propuestas, señalan tres áreas. En la primera se centran en prevenir, reducir y recuperar la basura marina y de entornos acuáticos. Y ahí les interesan la economía circular ya sea con el diseño de nuevos productos, aprovechamiento de biorresiduos, mejora de la eficiencia en el aprovechamiento de materiales o en la gestión y reciclaje de residuos.

La segunda pretende frenar la pérdida de biodiversidad. La recuperación de especies, procesos naturales y hábitats acuáticos, costeros y marinos es una de las propuestas. Como también la restauración y renaturalización de hábitats, la recuperación de especies amenazadas y su estudio para poder mejorar sus poblaciones.

En esa línea tienen en cuenta el estudio y restauración de procesos que han sido alterados por la actividad humana. Del mismo modo que en la tercera área lo hacen con el freno del cambio climático acelerado y ampliar la absorción de carbono azul.

El plazo abierto en mayo para presentar las candidaturas termina el 10 de octubre. Y para valorar a los mejores también marcan los criterios con que lo harán. Entre ellos, la aportación de algo novedoso y original para abordarlo.

Una de las bases que reiteran es tener en cuenta la viabilidad técnica y económica del proyecto y de las soluciones propuestas, así como del tiempo y facilidad de aplicación de los resultados previstos. Ahí insisten en que se trate de una inversión económica baja o moderada en su aplicación.

El poder llevarlo a cabo lo aplican también en la experiencia de la persona candidata y si cuenta con un equipo con trayectoria en la gestión de proyectos e iniciativas relacionados. Un punto en el que destacan el apoyo de entidades que garanticen el seguimiento y ejecución de la propuesta.

La capacidad de generar un impacto ambiental positivo y duradero y que este sea fácilmente medible o el aportar a la conservación o recuperación de la biodiversidad y hábitats son otros dos criterios que destacan.

Beneficios

El enfoque climático lo aterrizan en la aportación de los resultados o soluciones para reducir las emisiones o incrementar la absorción de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética o promuevan la adaptación al cambio climático, tanto de forma directa como indirecta.

Por último, se valorará en particular que estos proyectos beneficien a regiones deprimidas económicamente frente a regiones más desarrolladas en España. De ahí que entre los posibles beneficios de la propuesta para la sociedad se pudiera incluir la estimulación y creación de oportunidades de empleo digno.