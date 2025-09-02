José Luis (40 años) abre su tercera tienda en Alicante de coleccionismo: "Nos tenemos que adaptar al momento"

Rodeado de grandes peluches, muñequitos de plástico, discos coreanos y aperitivos japoneses. Ese es el día de José Luis Banegas. Acaba de abrir su tercera tienda en la ciudad de Alicante, además de gestionar las ventas de su página web. Es un buen momento, cuando hace dos años, se enfrentaba a perder su trabajo.

Sentado en una cafetería cercana, José Luis Banegas, repasa la evolución de la marca Kurogami en la ciudad, un desafío a la tendencia de repliegue del pequeño comercio. Su camino comenzó en 2013 como almacenista hasta llegar a ser el gestor de redes sociales.

Si adaptarse al cambiante mundo de Facebook, Instagram o TikTok no era suficiente, en 2023, cuando cumplía una década trabajando en la tienda, se vio en la situación de asumir él la propiedad de la empresa para mantener la marca viva. Aquella decisión fue como "lanzarme por un precipicio".

Y tenía que darlo porque la anterior propietaria dejaba un negocio que había nacido como una página web y que en Alicante había abierto su primer local en 2017 y en 2021 ya tenía su segundo.

Kurogami se especializa en la venta de lo que define como "cultura alternativa" y en sus locales se encuentran productos de franquicias como Dragon Ball, de marcas como Disney o One Piece. Pero si tenía dudas al ver estas menciones, José Luis lo puntualiza: su público objetivo son "gente de 14 para arriba", en particular veinteañeros y treintañeros.

En este parque temático para adultos, José Luis ofrece las tentaciones más frikis que series como la comedia La teoría del Big Bang hicieron masivas. La estrategia de expansión se basa en "estudiar el mercado" y las modas emergentes, como el K-Pop y la comida asiática, que son el foco de la nueva tienda.

"Esto, por ejemplo, en lo que trabajamos nosotros sí que es una cosa que va cambiando constantemente", afirma Banegas. El negocio maneja tanto compras premeditadas, como reservas de productos con meses de antelación, como una significativa "compra impulsiva".

Un aspecto clave es la autenticidad de los productos: "Todo es oficial". Y así trabaja directamente con los fabricantes para asegurar la originalidad de su oferta. Un aspecto clave por el que no cae en la tentación de otros comercios que venden imitaciones de productos como los Labubu.

La ubicación de las tiendas en la calle Serrano es fundamental, ya que es un área céntrica y bien conectada en Alicante. La gente se ha acostumbrado a hacer la "ruta friki" los fines de semana, visitando Kurogami y otros negocios cercanos como Ateneo, Comic City y Goblin Trader.

Existe una colaboración y no competencia entre estos comercios. "No nos pisamos entre nosotros", asegura Banegas, quien incluso inició un grupo de WhatsApp para coordinarse. Este ecosistema genera una "retroalimentación" mutua, atrayendo más clientes al área. De hecho, José Luis presume de que se ha creado un área de la que Alicante puede presumir al nivel de que solo hay en Madrid y Barcelona una zona comercial de este tipo.