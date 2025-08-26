Adolfo Utor, el millonario socialista de Alicante que se convierte en el rey de las navieras en España

Trabajador, muy implicado con su tierra, un orgullo para la Comunidad Valenciana. Así definen quienes le conocen a Adolfo Utor, el empresario millonario que acaba de anunciar la compra de Armas Transmediterránea para lograr su ansiado objetivo de ser el rey de las navieras de España.

Utor, que fue concejal por el PSOE en Dénia y candidato a la alcaldía en 1999, tiene en esta localidad al norte de la provincia de Alicante la sede de Baleària. La empresa, que con este último movimiento se acaba de situar como una de las más destacadas, ya contaba con una facturación de 691 millones en 2024.

"Defiende la tierra y la lengua", cuenta Toni Mayor, el que fuera presidente de los hosteleros en la Comunitat Valenciana de Utor, nacido en Alhucemas, Marruecos en 1961. Es el mayor de cuatro hermanos y su trayectoria profesional es la del hombre hecho a sí mismo que consigue, paso a paso, estar entre los más ricos de España.

En 2023 la revista Forbes le colocó entre los 100 más ricos de España, con un patrimonio que había subido en 50 millones de euros hasta los 350. Al año siguiente se cayó de esa selección, pero ascendía mediáticamente con la entrada en un 5,4 % en la propiedad del Grupo Prisa.

El salto entre la llegada del pequeño Adolfo y su familia a Dénia hasta ser protagonista es el de un "hombre que sabe lo que es el negocio y es líder", valora Mayor. Utor empezó con 23 años vendiendo billetes, amarrando barcos y como comercial para la antigua naviera Flebasa, filial de Isnasa, y antecedente de la actual Baleària.

En solo seis años ascendía hasta ser director general de la compañía en 1990. En su perfil oficial de la compañía se enorgullecen de que en ese puesto "consiguió la apertura de nuevas rutas que multiplicaron por diez la facturación de la empresa". Aquello siguió creciendo hasta que, a finales de 2021, se convirtió en accionista único de la empresa.

Durante casi dos décadas compartió propiedad con el grupo Matutes, presidido por el que fuera ministro de Exteriores con Aznar en su primer Gobierno, Abel Matutes. Fue en ese tiempo donde Utor también demostró su compromiso "con la democracia, la libertad y el progreso social", como indica su perfil.

La vinculación con el partido socialista la ha mantenido durante todo este tiempo, más públicamente a finales de los 90. Ha acudido a mítines del partido y participado en congresos, como el de 2021, para hablar de empresas y sostenibilidad. Fuentes del partido cuentan que es habitual que "todos los veranos" monte encuentros con dirigentes locales.

Su vinculación con el partido nunca ha sido extraña para el sector turístico, uno de los principales en la economía de la provincia de Alicante, y fuentes de este recuerdan que ha sido una persona muy próxima a Ximo Puig, presidente de la Generalitat entre 2015 y 2023, más que a lo que representaba el Gobierno del tripartito del Botànic.

Es fácil encontrar elogios a su persona, como los que destaca Mayor quien sostiene que "es una maravilla tener un empresario que tire el carro y que se implique tanto, que participa y que devuelve a la sociedad mucho".