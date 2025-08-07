AEDAS Homes impulsa el mercado residencial en Jávea con su ambicioso proyecto Unic

La promotora AEDAS Homes, uno de los actores más destacados del sector inmobiliario en España, ha reactivado la construcción de obra nueva en Jávea, un municipio muy valorado de Alicante, con el lanzamiento de Unic: una gran promoción compuesta por más de 200 viviendas. Actualmente, este desarrollo ya es una realidad.

La empresa ha comenzado a entregar las primeras 57 viviendas correspondientes a la fase inicial y continuará completando el resto de fases en los próximos meses hasta finalizar todo el complejo.

“Con Unic, AEDAS Homes ha dado forma a una promoción residencial única en Jávea, una de las zonas turísticas más codiciadas de la Costa Blanca, en la comarca alicantina de La Marina Alta.El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea y su ubicación privilegiada, rodeado de servicios esenciales”, explica Javier García, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Alicante y responsable del desarrollo.

Según García, el inicio de las entregas representa un paso firme en la consolidación de AEDAS Homes como referente también en el segmento de segunda residencia de alta gama, en un enclave de gran atractivo. “La promoción se sitúa muy cerca de la zona del puerto y de la playa, lo que facilita el acceso a las conocidas calas de Jávea en pocos minutos en coche”, añade.

Ventas ágiles y últimas unidades disponibles

El interés por Unic ha quedado reflejado en su excelente ritmo de ventas. De la primera fase ya solo quedan cuatro viviendas disponibles, listas para entrar a vivir, con precios que parten desde los 330.000 euros. Se trata de tres áticos dúplex de tres dormitorios y un ático dúplex de cuatro dormitorios.

Ubicación privilegiada entre mar y montaña

Uno de los grandes atractivos de Unic es su enclave estratégico, tal como destaca Javier García: entre el casco urbano y el puerto, entre el Montgó y el mar. A ello se suma un diseño arquitectónico de líneas limpias y blancas, en armonía con la estética tradicional de la zona, así como el óptimo aprovechamiento de los espacios interiores, las vistas despejadas y una amplia zona comunitaria con piscina.

El complejo Unic está compuesto por 223 viviendas distribuidas en cuatro fases, con tipologías de 1 a 4 dormitorios. Todas incluyen terraza, garaje y trastero, y entre ellas destacan las plantas bajas con grandes terrazas, áticos y dúplex. Además, los residentes podrán disfrutar de completas zonas comunes con piscina, jardines, gimnasio y local social.

“Con Unic, AEDAS Homes ofrece una propuesta muy versátil que responde a distintos perfiles de compradores: familias que buscan una vivienda más adaptada a sus necesidades, compradores de segunda residencia de ciudades como Madrid o Valencia, residentes internacionales y también inversores que apuestan por el alquiler como fórmula de rentabilidad”, concluye Javier García.