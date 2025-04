José Luis y Miguel sitúan sus dos estudios de arquitectura de Alicante entre los líderes: "Trabajas más con imaginación"

Desde "la periferia de la periferia", el trabajo de los despachos de José Luis Campos Rosique y Miguel Ródenas en la ciudad de Alicante entra en los líderes de España y Portugal. Así se lo reconoce la publicación especializada Arquitectura Plus. "Somos oficinas que aterrizan los proyectos y transforman la sociedad", razonan.

Sentados en una cafetería en la plaza de Gabriel Miró, Rosique y Ródenas valoran el impacto para sus oficinas, Crystal Zoo y Cor Architecture + Design, tras aparecer en esta selección. "No es normal que una provincia como Alicante esté catalogada dentro de esta lista", apunta el segundo refiriéndose a que "hay un centralismo muy grande respecto a la reputación".

Frente a las grandes capitales, Ródenas reivindica que "hay arquitectura muy reseñable en la provincia de Alicante". Lo que atribuye a la universidad "que está insuflando aire fresco a la profesión y está generando unas dinámicas nuevas de hacer edificios interesantes".

En esa línea coincide Rosique: "Ahora mismo se está generando en los proyectos en la zona de Alicante una frescura que no se está teniendo en otros sitios". Y como ejemplo pone las muestras itinerantes de arquitectura en las que se ve lo más destacado de otros territorios: "Son proyectos mucho más sobrios, para mi gusto, menos interesantes que los de aquí".

¿Cómo son esos trabajos? En Crystal Zoo "estamos muy centrados en los usos terciarios: hoteles, centros comerciales, residenciales de estudiantes y de mayores, colegios, tanto públicos como privados". Para hacerlos "nos gusta mucho empatizar con nuestros clientes y con los que son los futuros usuarios".

Una descripción que comparte Ródenas en Cor A+D: "Nuestra motivación es el usuario final, la persona que va a vivir, que va a trabajar, que va a hospedarse, que va a educarse". Porque, como subraya, "los mayores exponentes de la arquitectura alicantina no tienen esa apreciación".

Y esos resultados, como indican ambos, se consiguen con presupuestos "mucho menores" cuando se habla de obra pública. "Debido a que tenemos menos dinero, tienes que trabajar más con la imaginación, al pensar mejor las cosas para poder optimizar los recursos que tenemos. Siempre tenemos menos recursos que en otras poblaciones", afirma Rosique.

El enfoque en el ahorro, el de "intentar conseguir hacer lo máximo posible con el dinero que tenemos", es el que Rosique cree que lleva a que "al final te están saliendo proyectos muy interesantes".

Aparecer en una revista de "arquitectos y para arquitectos" como esta ya tiene su impacto en el día a día. Ródenas agradece que gracias a esta lista "la gente te conoce más" y "que los proveedores vienen a visitarte rápidamente".

Un punto que valora en particular cuando se trata de competir en otras comunidades autónomas porque "hay una entrada más amable, ya no eres el de fuera, que no sabe nadie quién eres". Una repercusión especializada que Ródenas considera una validación externa a su trabajo y que los posiciona mejor en búsquedas.

Y a eso vuelve Rosique: "Tenemos que luchar y tenemos que luchar en otras condiciones. Los presupuestos con los que se trabajan en otras capitales más importantes se nota mucho". "El poder salir aquí nos ha generado por un lado confianza y notoriedad", remacha.