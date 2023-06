Una sábana antimosquitos para poder dormir con la ventana abierta, la solución de una empresa de Alicante

Unas sábanas con nanopartículas que ahuyentan a los mosquitos a al menos medio metro de quien las use son la creación de la empresa alicantina Happyfriday, de Cocentaina, que han sacado de cara al verano esta colección, MosQuit, que permite repeler a los insectos y dormir con la ventana abierta.

Así lo ha explicado en declaraciones a EFE TV el socio fundador de la firma, Vicente Albiñana, que ha destacado que la funcionalidad extra que tiene esta sábana es la tecnología aplicada al textil, que le permite, a través de nanopartículas fijadas a la prenda, repeler a mosquitos, piojos o incluso garrapatas.

Este "pesticida", que sin embargo no es tóxico ni para el ser humano ni para las mascotas, tiene una duración de unos cien lavados, lo que lo hace, en palabras de Albiñana, "bastante eficaz y duradero en el tiempo".

[Estas son las plantas para ahuyentar a los mosquitos en verano]

"Hablamos de un producto que no es tóxico, que no tiene olor, ni tampoco percepción de la sábana, es decir, que la sábana no tiene ninguna aplicación extra que puedas identificar", ha afirmado el socio fundador de la compañía, que ha expuesto que el tejido es 100 % algodón y que está formado por 150 hilos en los que están incluidas unas nanopartículas dentro de las fibras.

Así, ha indicado que esta novedad, que en el mercado alemán lleva unos treinta años en el mercado, permite "mantener a raya a unos 40 o 50 centímetros" a los insectos, lo cual "es perfecto, porque es una distancia que impide que te piquen tanto a ti como a tu mascota".

[Alicante se prepara para un verano tórrido, pero lejos de cifras récord y con más episodios de lluvia]

"Incluso diría que es amigable también para los mosquitos, porque no los mata realmente, sino que los ahuyenta", ha afirmado Albiñana, que ha resaltado que esto permite dormir con la ventana abierta durante las calurosas noches veraniegas.

"Al final el mosquito puede entrarte a la habitación pero no se acercará a más de 40-50 centímetros de tu cama, con lo cual es un producto eficaz y duradero en el tiempo", ha concluido.

Precios

El precio de esta prenda es de 39,99 euros para una cama de 80 a 90 centímetros (160 x 270 centímetros), de 59,99 euros para una cama de 150 a 160 centímetros (240 x 270 centímetros) y de 65,99 euros para una cama de 180 a 200 centímetros (24¡60 x 270 centímetros).

Sigue los temas que te interesan