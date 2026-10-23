Alicante pospone temporalmente la campaña del Bono Comercio por una "vulnerabilidad" a nivel mundial

El Ayuntamiento de Alicante y la Cámara de Comercio aplazan temporalmente la campaña del Bono Comercio 2026 por una alerta internacional de ciberseguridad relacionada con dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, una tecnología utilizada por millones de páginas web.

La medida obliga a desactivar de forma preventiva la plataforma www.bonocomercioalicante.es, a la espera de que el servicio pueda recuperarse con todas las garantías de seguridad.

La suspensión afecta al calendario previsto para la iniciativa, que este año busca movilizar casi cuatro millones de euros en las tiendas de proximidad de la ciudad. La campaña está impulsada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento, con la gestión de la Cámara de Comercio.

Ambas instituciones explican que la decisión responde a una incidencia de alcance mundial y subrayan que no se trata de un problema originado en la propia web del Bono Comercio. El objetivo es evitar riesgos mientras se trabaja para restablecer la plataforma lo antes posible.

El primer cambio afecta al Bono Sénior, dirigido a las personas mayores de 65 años. Su venta presencial estaba prevista entre el 26 y el 30 de octubre, en horario de 8.30 a 14.30 horas, pero queda aplazada hasta nueva fecha.

La adquisición de estos bonos iba a realizarse en el Centro Municipal de Consumo (CERCA), disponible durante los cinco días previstos, y en tres centros sociales de Alicante. El lunes 26 de octubre estaba programada la venta en Felicidad Sánchez; el martes 27, en Isla de Cuba, y el miércoles 28, en el centro social de Playas.

Por el momento, las instituciones no han anunciado nuevas fechas para poner en marcha esta modalidad. Las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico info@bonocomercioalicante.es.

La incidencia también afecta a la planificación de las otras dos modalidades de la campaña, cuya venta depende de la plataforma digital. El Bono Joven, dirigido a menores de 30 años, tenía prevista su comercialización online del 28 al 30 de octubre y contaba con una dotación de 200.000 euros.

Por su parte, el Bono General, destinado al resto de la población, debía ponerse a la venta entre el 2 y el 6 de noviembre. Esta modalidad dispone de 1.489.076 euros, a los que podría sumarse el dinero sobrante de los bonos Sénior y Joven, si lo hubiera.

Casi cuatro millones

El programa cuenta con una aportación de la Diputación de Alicante de 1.989.076 euros para subvencionar el 50% del valor de cada bono. La iniciativa pretende incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y aliviar parte del gasto de los hogares.

El convenio para gestionar la campaña lo firmaron el 21 de octubre el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El acuerdo contempla la colaboración entre ambas instituciones para desarrollar una edición que, según el Ayuntamiento, alcanza la mayor cuantía desde la puesta en marcha del programa.