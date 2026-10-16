AEPA impulsa las alianzas entre empresarias con su primer Talent Market: "Compartir experiencias es crecer"

"De aquí saldrán relaciones, conexiones y alianzas". La presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA), Marcela Fernández, resume con estas palabras el objetivo del primer Talent Market, una iniciativa que ha reunido a empresarias, profesionales y proyectos emergentes para generar nuevas oportunidades comerciales.

El encuentro, celebrado en el Auditorio de la Diputación de Alicante, ha congregado este jueves a 31 empresas y proyectos, el máximo que permite el espacio disponible. La elevada demanda confirma el interés por esta propuesta, que busca dar visibilidad al talento femenino, facilitar el contacto entre profesionales y ofrecer herramientas para impulsar los negocios.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con Marcela Fernández sobre el balance de esta primera edición, los resultados de la convocatoria y los retos que todavía afrontan las empresarias de la provincia.

AEPA cubre las expectativas

El Talent Market culmina un proceso de preparación de dos años. La idea surgió después de un encuentro de networking en el que cerca de 160 participantes mostraron interés por disponer de un espacio donde presentar sus productos y servicios.

Aquella iniciativa terminó convirtiéndose en una feria estructurada que reúne a empresas consolidadas y proyectos emergentes vinculados a parques científicos y universidades.

Durante la jornada, Fernández ya valora positivamente la respuesta de las profesionales. "Muy contentas de poder haber puesto en marcha esta iniciativa y haber cubierto las expectativas", explica la presidenta de AEPA al hacer balance del desarrollo del encuentro.

La dirigente destaca que las 31 empresas y proyectos participantes completan la capacidad del recinto y señala que "se ha quedado gente sin poder venir". Una respuesta que lleva a la asociación a plantearse la continuidad de la iniciativa y la posibilidad de buscar espacios más amplios para futuras ediciones.

Marcela Fernández en la sede de AEPA Iván Villarejo

La organización aspira a que el Talent Market se convierta en una cita periódica para las empresarias de Alicante, con el objetivo de ampliar las oportunidades de colaboración y reforzar la visibilidad de sus asociadas.

Formación para crecer

La jornada ha combinado la exposición de productos y servicios con sesiones formativas breves sobre cuestiones estratégicas para el desarrollo empresarial. Entre los asuntos abordados destacan la captación de fondos europeos y la internacionalización, dos ámbitos que pueden abrir nuevas vías de financiación y crecimiento para las compañías.

La primera de las sesiones, impartida por Bárbara González de Haro, de la agencia local ImpulsAlicante, se ha centrado en la captación de proyectos europeos. Además, el consultor Enrique Peláez ha abordado sobre las oportunidades que ofrece la internacionalización.

Fernández destaca el valor práctico de ambas intervenciones, especialmente para las pequeñas empresas que necesitan conocer otras vías para financiar sus proyectos. En este sentido, considera que los fondos europeos representan "una forma de financiación diferente que tenemos que conocer".

El Talent Market de AEPA en el ADDA Iván Villarejo

La presidenta también anima a las empresas alicantinas a explorar mercados exteriores y aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno económico provincial. La actividad turística y las relaciones comerciales que genera pueden servir como punto de partida para establecer contactos y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Alianzas comerciales

El principal objetivo del Talent Market es que las relaciones establecidas durante la jornada tengan continuidad más allá del encuentro. AEPA busca que las participantes no se limiten a mostrar sus servicios, sino que encuentren posibles clientes, colaboradoras y nuevas vías de crecimiento.

"De aquí tienen que salir relaciones, conexiones y desde luego alianzas", defiende Fernández. La presidenta aspira a que esos contactos se traduzcan "desde el punto de vista económico en nuevas formas de negocio".

La iniciativa responde así a una de las necesidades que identifica la asociación en el tejido empresarial femenino: disponer de espacios donde compartir experiencias, conocer otros proyectos y establecer vínculos profesionales.

La propia Fernández insiste en que pedir ayuda y compartir conocimientos no debe interpretarse como una debilidad. "Pedir ayuda no es una debilidad, es una estrategia empresarial", afirma, al defender la colaboración entre profesionales como una herramienta para impulsar sus negocios.

Más apoyo al emprendimiento

El encuentro también permite poner sobre la mesa las dificultades que todavía encuentran las mujeres para desarrollar sus proyectos. Fernández señala especialmente los obstáculos para acceder a financiación externa, una barrera que lleva a muchas empresarias a recurrir a sus propios ahorros o al apoyo familiar.

A esta situación se suman las dificultades de conciliación derivadas de la maternidad y de las responsabilidades de cuidado, que continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

La presidenta de AEPA también reclama una incubadora propia para la provincia de Alicante que facilite la consolidación de proyectos surgidos en el ámbito universitario. El objetivo es evitar que iniciativas con potencial de crecimiento terminen desarrollándose en otros territorios por falta de recursos e infraestructuras.

Con el primer Talent Market, la asociación abre una nueva vía para conectar a empresas y emprendedoras, acercar formación especializada y favorecer la creación de alianzas comerciales.

Tras completar el aforo disponible y registrar una demanda superior a la capacidad del recinto, AEPA plantea dar continuidad a una iniciativa que aspira a convertirse en una cita anual para el tejido empresarial femenino alicantino.