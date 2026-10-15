En vigor: un juez puede quitarle el uso de su piso a un vecino molesto por un plazo de hasta 3 años

Los ruidos constantes, las fiestas a horas intempestivas o las actividades que perjudican la convivencia pueden generar conflictos entre vecinos. Cuando estas conductas persisten, la comunidad de propietarios dispone de mecanismos legales para exigir que cesen y, en determinados casos, acudir a los tribunales.

Una de las dudas más habituales es si un vecino puede perder el derecho a utilizar su propia vivienda por causar molestias a los demás. La respuesta está en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que contempla esta posibilidad cuando se cumplen determinadas condiciones.

Para conocer los derechos y las obligaciones de los propietarios, lo más recomendable es consultar directamente la legislación vigente. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal regula las actividades que están prohibidas dentro de una vivienda o en el resto del inmueble.

En concreto, establece que al propietario y al ocupante no les está permitido desarrollar actividades prohibidas por los estatutos, que resulten perjudiciales para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Por tanto, no cualquier desacuerdo entre vecinos justifica una sanción de este tipo. La conducta debe encajar en alguno de los supuestos previstos por la normativa.

Cómo debe actuar la comunidad

Antes de iniciar acciones judiciales, el presidente de la comunidad debe requerir a la persona responsable que ponga fin a las molestias. La ley señala que debe exigir la "inmediata cesación" de la actividad y advertir de que, si persiste, puede emprender acciones legales.

Si el infractor continúa con su comportamiento, el presidente puede presentar una demanda, pero necesita la autorización previa de la junta de propietarios, convocada expresamente para tratar este asunto.

La demanda debe incluir la acreditación del requerimiento realizado al responsable y el certificado del acuerdo adoptado por la junta. Además, el procedimiento se dirige contra el propietario y, cuando corresponda, contra quien ocupa la vivienda o el local.

Una vez presentada la demanda, el juez puede ordenar como medida cautelar el cese inmediato de la actividad prohibida. Sin embargo, la privación del uso de la vivienda requiere una sentencia favorable a la comunidad.

El artículo 7.2 establece que, si la sentencia es estimatoria, el juez puede acordar, además del cese definitivo de la conducta y de la indemnización por los daños y perjuicios que correspondan, la "privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años".

El plazo depende de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Por tanto, los tres años constituyen el límite máximo previsto por la ley, no una sanción automática para cualquier vecino conflictivo.

Además, si quien comete las infracciones no es el propietario, la sentencia puede extinguir definitivamente sus derechos sobre la vivienda o el local y ordenar su lanzamiento inmediato.

La norma establece así un procedimiento judicial para actuar frente a las actividades molestas persistentes, con requisitos específicos antes de llegar a la retirada temporal del uso del inmueble.