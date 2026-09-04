Venden una de las fincas rústicas más conocidas de Alicante: un terreno de 100.000 metros, a 10 minutos del centro

Una de las fincas rústicas más conocidas de Alicante sale ahora al mercado por 4,5 millones de euros. Se trata de La Yeguada La Gloria, en la zona de Rebolledo, una espectacular propiedad que cuenta con una parcela de 100.000 metros cuadrados y 2.382 metros cuadrados construidos.

Hay propiedades que destacan por sus dimensiones, otras por su ubicación y algunas por la historia que acumulan entre sus paredes. De vez en cuando, este tipo de lugares aparecen en los grandes portales inmobiliarios y permiten descubrir auténticos rincones de ensueño que, hasta ahora, muchos solo conocían por sus celebraciones o eventos.

Es el caso de La Yeguada La Gloria, una finca situada en el término de Alicante que durante años acogió bodas, celebraciones y otros eventos, además de estar vinculada a la cría de caballos. Ahora, la propiedad aparece anunciada en Idealista por 4.500.000 euros.

Una finca de 100.000 metros

El anuncio describe la propiedad como "una finca irrepetible donde los sueños toman forma" y destaca la combinación entre arquitectura, naturaleza y tradición ecuestre.

Según explica, el enclave se conoce por muchos gracias a La Yeguada La Gloria y durante años funcionó como escenario de "eventos exclusivos, celebraciones inolvidables y cría de caballos con identidad propia".

La finca dispone de una parcela de 100.000 metros cuadrados y cuenta con 2.382 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas. En total, dispone de ocho habitaciones y 15 baños.

El inmueble se encuentra en buen estado y cuenta con una orientación que abarca los cuatro puntos cardinales. El anuncio destaca además el carácter singular de una propiedad que, más allá de su uso residencial, mantiene buena parte de los elementos relacionados con su pasado como espacio destinado a grandes celebraciones.

Salones, patios y una cocina profesional

El interior de la finca está marcado por grandes espacios. El anuncio pone el foco en sus "majestuosos salones de grandes dimensiones", que cuentan con chimeneas, techos altos y abundante luz natural.

La propiedad también conserva una cocina profesional de grandes dimensiones. Según explica el anunciante, se trata de una estancia "preparada para grandes encuentros", una característica relacionada directamente con la actividad que desarrolló la finca durante años.

La arquitectura mantiene una inspiración andaluza y se integra con los espacios exteriores. El acceso a la propiedad conduce a amplias plazas abiertas y zonas pensadas para disfrutar del entorno.

Ligada al mundo ecuestre

Uno de los elementos más destacados de La Yeguada La Gloria es precisamente su área destinada a los caballos. La propiedad dispone de cuadras acondicionadas y espacios de trabajo vinculados a la actividad ecuestre.

El anuncio define esta parte de la finca como "simplemente excepcional" y señala que el conjunto ofrece un entorno adecuado para la cría y el cuidado de caballos.

Esta vinculación con el mundo ecuestre forma parte de la identidad de la propiedad, que incluso cuenta, según recoge el anunciante, con su propio hierro.

Piscina, jardines y espacios

En el exterior, la finca dispone de patios, porches, zonas ajardinadas y piscina. El anuncio presenta estos espacios como una extensión de la vivienda y destaca el entorno tranquilo en el que se encuentra la propiedad.

Las características del inmueble permiten plantear diferentes usos. De hecho, el anunciante señala que puede funcionar como "residencia privada de alto nivel, finca ecuestre, hotel boutique o espacio exclusivo para eventos".

La descripción concluye reivindicando precisamente el carácter singular del inmueble y lo presenta como algo más que una vivienda. "Porque esto no es solo una finca… es un legado, una historia y una oportunidad única", señala el anuncio.