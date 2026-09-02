Es oficial: la Generalitat anuncia una nueva ayuda de 8 millones para incorporar a 200 nuevos y jóvenes agricultores al campo

La Generalitat prepara una nueva línea de ayudas dotada con 8 millones de euros para facilitar la incorporación de 200 jóvenes agricultores al campo valenciano. El anuncio se suma a los pagos de las ayudas de la convocatoria resuelta este año, que comenzarán a efectuarse este mismo mes de septiembre y alcanzarán a 548 beneficiarios.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dado a conocer estas medidas durante el acto del Primer Corte de la Uva Embolsada del Vinalopó, en el que ha estado acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Durante su intervención, ha puesto en valor la calidad de las cosechas de esta comarca y ha asegurado que el sector contará con el respaldo de la Generalitat.

Pérez Llorca también ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno valenciano para reducir las cargas que afectan al sector primario. En concreto, ha señalado la aprobación de dos leyes de simplificación administrativa y una bajada de impuestos, iniciativas que, según ha remarcado, benefician especialmente a agricultores y ganaderos

Del mismo modo, ha aludido a la importancia de que los productos valencianos se diferencien en los mercados europeos ante la llegada de productos competidores de otras latitudes y por ello ha mostrado el respaldo de la Generalitat a la iniciativa de etiquetarlos y de potenciar aún más las Denominaciones de Origen, para ser más competitivos.

Asimismo, ha afirmado que el principal desafío para el sector agrario sigue siendo el agua, ya que más de 30.000 hectáreas de cultivos de la provincia de Alicante dependen del trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura iniciada hace 24 años cuya culminación será una realidad este año gracias al impulso de la Generalitat.

Pérez Llorca ha explicado que las obras correspondientes a los Tramos I y II de la Margen Izquierda estarán operativas antes de finalizar el ejercicio y ha destacado que las actuaciones actualmente ejecutadas o en marcha han movilizado más de 46,8 millones de euros de la Generalitat, incluyendo las intervenciones en el embalse del Toscar y las obras complementarias de Albatera y Aspe.

Igualmente, ha señalado otros desafíos que afronta el sector como son el incremento de los costes de producción, la competencia de terceros países, las nuevas variedades y el relevo generacional.

Exigencia al Gobierno

El jefe del Ejecutivo valenciano ha advertido de que todo este esfuerzo inversor en infraestructuras perderá efectividad si el Gobierno central no acomete “de manera urgente la reparación del embalse de San Diego, que fue construido en 2010 con un coste de 40 millones de euros y que sus constantes filtraciones impiden su funcionamiento pleno y limitan el rendimiento del sistema del postrasvase”.

Pérez Llorca ha lamentado, en este sentido, que la actuación haya sido aplazada por el Ejecutivo central hasta el año 2028, una decisión que, según ha precisado, pone en riesgo el abastecimiento de riego de unas 70.000 hectáreas de cultivo y compromete el aprovechamiento óptimo de las infraestructuras hidráulicas existentes.

Por ello, el jefe del Consell ha reclamado al Gobierno central un mayor compromiso con la agricultura alicantina y ha exigido que las obras de reparación se ejecuten con carácter prioritario y ha puesto como ejemplo la política hídrica del Consell que se basa en tres principios fundamentales: inversiones, planificación y eficiencia.