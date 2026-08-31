El Ayuntamiento lo confirma: avanza en su plan para impulsar más de 10.000 viviendas en barrios de la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante acelera la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanísticos que permitirán impulsar más de 10.000 viviendas en distintos puntos del municipio.

La estrategia pasa por desbloquear y actualizar los sectores pendientes de desarrollo del actual PGOU para ampliar la oferta residencial y responder tanto a la demanda existente como a las necesidades futuras de la ciudad.

Entre los proyectos que ya avanzan en su tramitación se encuentran Lomas de Garbinet, Nueva Albufereta, el sector 2 del PAU 5, en Playa de San Juan, y el PAU 2-La Torreta, que suman alrededor de 3.000 viviendas.

A este volumen se incorporarán las más de 3.200 viviendas previstas en Vistahermosa-Juncaret (PAU 3) y las 2.500 de Pino y Ruaya, cuya tramitación está prevista para los próximos meses. El listado se completa con las 1.433 viviendas contempladas en el Parque Central.

"Somos conscientes de que la vivienda es una de las principales inquietudes de los alicantinos en estos momentos y por eso estamos volcados en nuestro compromiso de agilizar proyectos urbanísticos repartidos por distintos barrios de la ciudad que permitan sacar al mercado nuevas promociones y faciliten el acceso de la ciudadanía”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

El edil recuerda que “el Plan General Estructural recientemente aprobado de forma inicial contempla la construcción de más de 44.000 viviendas, con ocho nuevos barrios, operaciones de regeneración y transformación urbana y viviendas dotacionales de alquiler” y añade que “algunos de los desarrollos previstos no tendrán que esperar a la aprobación definitiva del PGE”.

Nueva Albufereta

Según un comunicado del Ayuntamiento, tras la firma del convenio urbanizador a finales de 2025 y la aprobación reciente del estudio de detalle para una de las manzanas del sector PP ¼, está previsto que el barrio Nueva Albufereta comience a urbanizarse en 2027, con un millar de viviendas previstas, un centenar de ellas protegidas.

El nuevo sector está ubicado entre las calles Caja de Ahorros (prolongación de la Vía Parque), Flora de España y la glorieta del Ingeniero Pedro Torres, junto al barranco del Juncaret. Las viviendas estarán concentradas en la zona oeste del barrio, alejadas del barranco y del BIC ‘Cerro de las Balsas’, en el que se pretende desarrollar más adelante una gran zona verde y poner en valor el yacimiento arqueológico.

Está prevista también la ejecución en la zona de un equipamiento público, aún por definir, que ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados, actuaciones que terminarán de completar este nuevo barrio de Alicante.

Playa de San Juan norte

La reciente aprobación en Junta de Gobierno del proyecto de urbanización del sector 2 del PAU 5, al norte de la Playa de San Juan, es un paso muy importante que agiliza el desarrollo de este ámbito de ubicación privilegiada.

En este sector, que el equipo de Gobierno ha conseguido sacar adelante tras más de 20 años de tramitación, está previsto ejecutar 475 nuevas viviendas, el 30% de protección pública, que sumadas a las ya existentes, supondrán un total de 709.

Además, el sector contará con zonas verdes y dotaciones deportivas. La superficie total del sector es de 114.096 metros cuadrados ubicados entre El Campello, la avenida Costa Blanca, la playa de San Juan y el sector 1 del PAU 5. La urbanizadora PAU 5 S2 S. L. desarrollará este sector, asumiendo unos costes de urbanización que se estiman en 5.188.774 euros más IVA.

En este ámbito se dedicarán 16.807 metros cuadrados a zonas verdes que se han localizado a lo largo del trazado del ferrocarril dentro de la línea de afección de la Zona Marítima Terrestre (ZMT).

También se contemplan 12.135 metros cuadrados que irán destinados a equipamientos públicos.

En lo respecta a dotaciones, hay que destacar los 8.074 metros cuadrados que se destinan a infraestructuras deportivas y recreativos, mientras que se reserva 890 metros para equipamiento administrativo.

Además, en el lugar que ocupa el paso peatonal que une el PAU 5 con el paseo de la playa, que hasta ahora tiene carácter provisional, se convertirá en otra zona recreativa con una superficie de 3.171 metros cuadrados. Se habilitarán también 360 plazas de aparcamiento.

Lomas de Garbinet

Avanza también la urbanización del nuevo barrio Lomas de Garbinet, en el que está prevista la construcción de 930 viviendas, el 43% de protección pública, y un parque de 357.296 m². Se aprobó recientemente el sometimiento a información pública del plan parcial, así como el inicio del plan de participación para darlo a conocer y recoger aportaciones de la ciudadanía.

El sector Lomas de Garbinet tiene una superficie de 584.732 m², con un total de 930 viviendas, el 43% de las cuales serán de protección pública. Se establece como uso compatible el terciario en planta baja y éste será obligatorio en las parcelas con frente al bulevar Ronda Norte con el objetivo de reforzar la actividad urbana y la vitalidad de este eje estructurante.

La mayor parte de la superficie se destina a infraestructura verde, con un total de 457.950 m², de los cuales 357.296 corresponden al parque de red primaria ‘Lomas de Garbinet’.

Este parque engloba, en su límite norte, los terrenos clasificados como forestales estratégicos, todos los suelos con riesgo de inundación según el Patricova, los ámbitos en los que se ubican los yacimientos arqueológicos, el área de vigilancia paleontológica y los suelos con interés ambiental y paisajístico del ámbito.

PAU 2

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde, asimismo, al inicio de tramitación del Plan Parcial n.º 2 del PAU 2- La Torreta, en el que está prevista la construcción de aproximadamente 550 viviendas, la mitad de ellas de protección pública, en una superficie total de 5,5 hectáreas de terreno.

La documentación presentada plantea una edificabilidad residencial de 55.260 m², una edificabilidad terciaria de 415 m² en este sector.

Vistahermosa- Juncaret (PAU 3) y Pino y Ruaya

En los próximos meses está previsto iniciar la tramitación de los sectores Vistahermosa-Juncaret (PAU 3) y Pino y Ruaya, con más de 5.500 viviendas previstas en total.

En el caso de Vistahermosa-Juncaret, se corresponde con un ámbito ya previsto en el planeamiento vigente, el PAU 3, que permanece pendiente de desarrollo. La ordenación existente se basa en un modelo de baja densidad y elevada ocupación de suelo, por lo que está previsto reformularlo para adaptarlo a un modelo más compacto, eficiente y sostenible. Con una superficie total de 64 hectáreas, está previsto el desarrollo allí de en torno a 3.200 viviendas.

En el sector Pino y Ruaya, que linda con San Juan, se contempla la construcción de aproximadamente 2.500 viviendas, además de una conexión entre la avenida de Denia y la ronda San Vicente-San Juan (CV-821) y la adecuación del parque urbano Lomas del Pino.

Parque Central

En el Parque Central, una de las actuaciones más transformadoras previstas en la ciudad, se construirán 1.433 viviendas. Tras la presentación del proyecto por parte de las tres administraciones implicadas, Ayuntamiento de Alicante, Generalitat y Adif, en abril, se está ultimando la aprobación del convenio de colaboración para la ejecución de las obras de soterramiento integrado, urbanización y Estación.

Mientras, el Ayuntamiento trabaja en la ordenación pormenorizada del sector, para que la urbanización de la parte ya soterrada pueda iniciarse cuanto antes.