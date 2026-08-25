Es oficial: Elda inicia la tramitación del Bono Joven Alquiler con una ayuda de 250 euros durante dos años

Rubén Alfaro es uno de los rpincipales referentes del socialismo alicantino. Iván Villarejo

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Vivienda, ha abierto la tramitación del Bono Alquiler Joven 2026, una ayuda destinada a facilitar el acceso o la permanencia en una vivienda o habitación de alquiler a jóvenes menores de 35 años con escasos recursos económicos.

El plazo para presentar las solicitudes permanece abierto hasta el próximo 11 de septiembre. La ayuda alcanza los 250 euros mensuales y puede concederse durante un máximo de 24 mensualidades consecutivas, por lo que la cuantía total puede llegar hasta los 6.000 euros.

La convocatoria permite solicitar la subvención tanto para el alquiler de una vivienda completa como para una habitación. Además, el periodo subvencionable puede comenzar desde enero de 2025 o desde la fecha de inicio del contrato, si esta es posterior.

Los requisitos

Para beneficiarse del Bono Alquiler Joven es necesario tener hasta 35 años en el momento de presentar la solicitud y ser titular de un contrato de alquiler o cesión de uso de una vivienda o habitación en la Comunitat Valenciana. El contrato debe tener una duración mínima de un año.

También es posible solicitar la ayuda aunque todavía no se disponga del contrato. En este caso, se puede presentar una declaración responsable y, si la subvención es concedida, existe un plazo de dos meses para aportar el contrato.

La vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante, que deberá acreditarlo mediante el correspondiente certificado o volante de empadronamiento.

Los ingresos de la unidad de convivencia no pueden superar, con carácter general, tres veces el IPREM. Este límite aumenta hasta cuatro veces el IPREM cuando conviven dos jóvenes beneficiarios y hasta cinco veces cuando son tres o más.

En el caso del alquiler de una habitación, únicamente se tienen en cuenta los ingresos del solicitante, que tampoco pueden superar tres veces el IPREM.

Alquileres de hasta 650 euros

Uno de los requisitos para acceder a la ayuda es que el precio del alquiler se encuentre dentro de los límites establecidos por la convocatoria en función del municipio.

En el caso de Elda, la renta mensual máxima es de 650 euros para una vivienda completa y de 300 euros para una habitación.

Además, los beneficiarios deben contar con una fuente regular de ingresos y cumplir otros requisitos, entre ellos no ser propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España, salvo determinadas excepciones previstas en la convocatoria.

Tampoco pueden tener una relación de parentesco de primer o segundo grado con el propietario de la vivienda ni ser socios de la persona física o jurídica arrendadora.

Hasta 6.000 euros de ayuda

El Bono Alquiler Joven establece una cuantía fija de 250 euros al mes durante un máximo de dos años. No obstante, la subvención nunca podrá superar el importe mensual de la renta.

En el supuesto de que haya varios beneficiarios de la ayuda conviviendo en la misma vivienda, la suma de las subvenciones concedidas no podrá superar el 100% del precio del alquiler.

La ayuda es incompatible con otras subvenciones destinadas al alquiler que pueda percibir cualquier miembro de la unidad de convivencia.

Cómo presentar la solicitud

La tramitación puede realizarse de manera telemática mediante certificado digital o Cl@ve permanente. Quienes no dispongan de identificación digital pueden cumplimentar el formulario, imprimirlo, firmarlo y presentarlo de forma presencial.

En Elda, las solicitudes también pueden realizarse, con cita previa, en la Oficina Xaloc Vivienda.

Toda la información sobre la convocatoria y los requisitos está disponible en la página de vivienda de la Generalitat y a través del teléfono 012, o el 963 866 000.

La concesión se realiza en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenan teniendo en cuenta el nivel de ingresos de los solicitantes, priorizando las rentas más bajas.