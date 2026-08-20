Arcadi España pide al PP que priorice la tutela de los menores de Ceuta frente a sus "regalos fiscales" a grandes rentas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, hablando con el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la visita del alto cargo a las instalaciones de Mercalicante. Jorge Verdú

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado al Partido Popular que priorice la tutela de los menores de Ceuta frente a sus "regalos fiscales" a grandes rentas.

El alto cargo ha cargado contra los populares y les ha reprochado anteponer "intereses electorales" antes que velar por la atención a los menores que vienen a nuestro país huyendo de la guerra o del hambre sin sus padres, como ha expresado a la prensa durante su visita a Mercalicante, el clúster alimentario de referencia en Alicante.

"Les diría un consejo a algunas comunidades autónomas: en vez de hacer regalos fiscales a las grandes rentas, prioricen los servicios públicos, prioricen la sanidad, prioricen la educación, prioricen también la atención a los menores que vienen a nuestro país huyendo de la guerra, del hambre, sin sus padres", ha indicado el ministro frente al rechazo de algunas comunidades a seguir recibiendo menores migrantes.

Ante esta negativa, Arcadi ha recordado que "la tutela de los menores es una competencia autonómica".

"Es verdad que hay presidentes o presidentas de comunidades autónomas que lo son a tiempo parcial, ejercen sus competencias en función de si les conviene. Lo hemos visto con los incendios, lo hemos visto con los menores, que parece que tampoco son responsables. Por eso digo que son presidentes a tiempo parcial", ha criticado el ministro.

Si bien ha reconocido que, aunque no sea su competencia, cuando hay "un momento de tensión extraordinaria se tiene que hacer un ejercicio de esfuerzo financiero, como el Gobierno de España ha hecho en Ceuta con 25 millones de euros adicionales".

Durante su comparecencia, también ha animado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a "hacer propuestas que sean viables y que no aprovechen las circunstancias dramáticas de muchísima gente en Ceuta para buscar votos".

Así, cuestionado sobre si España efectuará a la devolución de todos los migrantes que cruzaron la frontera, el ministro ha sostenido que "el Gobierno de España va a cumplir con la legalidad y con sentido público de un país decente como es el nuestro. Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino".

"Hay que seguir los procedimientos. Esa es la clave, seguir la normativa española y la normativa comunitaria. Eso es lo que va a hacer el Gobierno de España, cumplir con la legalidad vigente y dar dignidad a nuestro país", ha manifestado.