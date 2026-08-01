La industria impulsa el empleo en Alicante y lidera el crecimiento con un 27,6%: "Duplicamos el ritmo nacional"

Crecimiento, esta es la palabra que mejor define la actividad económica de la provincia de Alicante este 2026, y más precisamente en este segundo trimestre.

En este periodo del año, la provincia ha alcanzado su mayor cifra de ocupados de las últimas décadas, con casi 923.000 personas trabajando, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento interanual del empleo, del 5,9%, duplica con holgura la media nacional, situada en el 2,3%, y consolida una evolución positiva del mercado laboral alicantino.

Pero si hay un dato que sobresale por encima del resto es el comportamiento del sector industrial. Según explica a EL ESPAÑOL Francisco Llopis, director de Estudios de INECA, la industria es la actividad que más crece en la provincia, tanto en términos absolutos como relativos. En total, suma 34.000 ocupados más que hace un año, lo que supone un aumento del 27,6%.

El gran motor inesperado

En una provincia donde el turismo suele concentrar buena parte del foco mediático, el avance de la industria aporta una lectura especialmente relevante. Llopis subraya que este peso industrial sigue siendo estratégico en Alicante, aunque a menudo quede eclipsado por el tirón del sector servicios.

El crecimiento industrial supera además con claridad al de los servicios. Estos últimos suman 17.000 ocupados más, con un aumento del 2,6%, una subida positiva pero muy alejada del empuje registrado en la industria.

Para INECA, este dato refuerza la idea de que Alicante no puede leerse solo desde la óptica turística. El tejido industrial mantiene un papel clave en la economía provincial y, según recuerda Llopis, es necesario ponerlo en valor para no perder una de las bases más sólidas de diversificación productiva.

Servicios al alza

El resto de actividades también muestra una evolución favorable, salvo la agricultura, que registra un descenso del 2,6%. En este sector, sin embargo, el peso en el conjunto del empleo provincial es reducido, pues cuenta con apenas unos 23.000 ocupados dentro de una provincia que ronda los 923.000.

Llopis recuerda que la agricultura continúa enfrentándose a problemas estructurales que se repiten año tras año, como la falta de agua, la presión climática, las campañas irregulares y, sobre todo, el relevo generacional. Aun así, insiste en que se trata de una actividad que "debe seguir cuidándose por su valor económico, territorial y ambiental".

Baja el paro, pero...

La mejora del empleo también se refleja en la tasa de paro, que en Alicante ha descendido hasta el 11,38%, frente al 12,18% registrado un año antes. La caída es notable, aunque la provincia sigue por encima de la media nacional, situada en el 9,87%.

Pese a esa diferencia, el balance general es claramente positivo. "Alicante reduce la distancia con España y lo hace, además, con una evolución del empleo más intensa que la del conjunto del país", apunta Llopis.

Economía diversificada

Más allá de la lectura coyuntural, el mensaje que deja la EPA es el de una provincia que gana ocupación y que, además, lo hace con una aportación muy destacada de la industria. Para INECA, este es un dato especialmente valioso porque ayuda a desmontar la idea de una economía excesivamente dependiente del turismo.

Alicante sigue siendo una provincia con fuerte peso turístico, pero los datos del segundo trimestre muestran que su base productiva es más amplia de lo que a veces parece. Y en ese mapa económico, "la industria emerge como uno de los grandes motores del empleo":