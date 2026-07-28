El Tribunal de Cuentas detecta "debilidades" y "falta" de control en Casa Mediterráneo

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado el consorcio Casa Mediterráneo en los ejercicios 2024 y 2025 y ha detectado numerosas "debilidades" y "carencias" en su sistema de control interno, además de advertir una "falta de dirección, asistencia técnica y supervisión" por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El consorcio, con sede en Alicante, es una entidad pública adscrita a Exteriores y en él participan otras administraciones, como la Generalitat, la Diputación de Alicante, y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia. Su objetivo es estrechar lazos entre los países de las riberas de la región euromediterránea y contribuir a mejorar la imagen de España en el área.

Según informa el Tribunal de Cuentas tras aprobar el informe de fiscalización, aunque forma parte de la red de casas del Ministerio, no recibe instrucciones ni asistencia del mismo como para "constituir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo de dicha función".

La fiscalización ha constatado además una planificación "deficiente", lo que impide conocer el grado de consecución de sus objetivos estratégicos, y destaca que el 93,8 % de las actividades organizadas tuvieron lugar en España, principalmente en Alicante, lo que limita su impacto en los países que constituyen su ámbito de actuación.

El informe muestra que la situación financiera de la entidad empeora cada año, con resultados negativos desde 2017, y estima que su remanente de tesorería, al que se está recurriendo, puede durar cinco años si se mantiene la tendencia actual, o dos o tres si se acometen las obras de ampliación de la sede previstas.

La entidad no cuenta con un plan de contratación y ha aumentado los gastos de personal un 58 % entre 2023 y 2025.

Al analizar los ingresos, el tribunal ha comprobado que no todas las administraciones del consorcio realizan las aportaciones en los porcentajes comprometidos.

En el lado positivo, admite que ha mejorado en el cumplimiento de recomendaciones formuladas en años previos y reconoce un "esfuerzo" para corregir algunas de las deficiencias señaladas.

Visitas y difusión

Durante 2025 Casa Mediterráneo desarrolló cerca de 250 actividades tanto en su sede en la antigua estación ferroviaria de Benalúa como fuera de ella y en el ámbito audiovisual el Canal de YouTube cuenta con unos 700 vídeos y alrededor de 4.000 suscriptores, que alcanzaron las 55.000 visualizaciones, un incremento del 32 por ciento.

En redes sociales, en Facebook se alcanzaron 73.000 visualizaciones (+73%) con un alcance de 120.600 personas y resulta especialmente relevante el aumento de usuarios de países mediterráneos, entre ellos Argelia (+10,1%), Marruecos (9,9), Egipto (7,4) e Italia (6,2).

La página de la institución, www.casa-mediterraneo.es, ha alcanzado las 250.000 visitas, un 32 por ciento más, destacando especialmente el aumento de accesos a la revista digital.