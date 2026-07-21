Montse, experta en hipotecas: "Por cada 1.000 € de ingresos netos que tengas, tu capacidad de pago son 300 €"

Montse Cespedosa en el podcast de 'Tengo un Plan' Tengo un Plan YouTube

Comprar una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para miles de personas en España. Ante el aumento del precio de los inmuebles y las dificultades para acceder a una hipoteca, la asesora financiera y exdirectora de banca Montse Cespedosa insiste en la importancia de conocer los límites de endeudamiento antes de dar el paso.

La experta ha compartido estos consejos durante una entrevista en el pódcast 'Tengo un Plan', presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde analiza la situación actual del mercado inmobiliario, ofrece claves para conseguir una buena hipoteca y explica los errores más frecuentes.

Además, su análisis coincide con un momento especialmente complicado para el acceso a la vivienda. Según el Colegio Notarial de Valencia, la participación de los jóvenes de entre 18 y 30 años en la compra de vivienda ha caído del 21,58% en 2007 al 8,39% en 2025 en la Comunitat Valenciana, mientras el precio medio del metro cuadrado continúa al alza.

El precio de la vivienda mantiene una clara tendencia al alza en la Comunitat Valenciana. Según el estudio presentado en abril por el Colegio Notarial de Valencia, el precio medio de la vivienda plurifamiliar, tanto nueva como de segunda mano, se sitúa en 1.676 euros por metro cuadrado en 2025, tras crecer un 69,1% desde los mínimos de 2013.

En este contexto, Alicante se consolida como la provincia más cara de la autonomía, con un precio medio de 1.869 euros por metro cuadrado, además de liderar el crecimiento desde 2013, impulsada en gran medida por la demanda internacional.

Montse Cespedosa considera que España atraviesa una situación especialmente delicada. "Yo creo que ya estamos en una crisis muy grave, estamos en una emergencia de vivienda como nunca", afirma durante la entrevista.

A diferencia de la crisis de 2008, sostiene que el problema actual no es financiero, sino el acceso a la vivienda. En su opinión, los salarios llevan años sin crecer al mismo ritmo que los precios y la elevada carga fiscal también contribuye al encarecimiento de las promociones.

En este sentido, critica que una parte importante del coste de una vivienda corresponda a impuestos y lanza una reflexión: "¿En qué momento la vivienda que es una algo de primera necesidad tiene un IVA del 10%? ¡Es que nos están tomando el pelo!".

La regla del 30%

Uno de los principales consejos que ofrece la experta está relacionado con el nivel de endeudamiento. Explica que la suma de todas las cuotas de préstamos no debería superar el 30% de los ingresos netos mensuales.

Por ello, resume la regla de forma sencilla: "Por cada 1.000 € de ingresos netos que tengas, tu capacidad de pago son 300 €". De esta forma, quien perciba 2.000 euros al mes no debería asumir cuotas superiores a unos 600 euros.

Comprar antes que alquilar

La asesora financiera también se dirige a los jóvenes que quieren independizarse. Aunque reconoce las dificultades actuales, recomienda apostar por la compra cuando sea viable, aunque no sea la vivienda definitiva.

"Cómprate aunque sea una plaza de parking o una casa pequeñita porque cuando tú te vas de alquiler pierdes la capacidad de ahorro", asegura.

En su opinión, comenzar por un inmueble más económico o un "piso puente" para reformar puede facilitar que, con el paso de los años, sea posible acceder a una vivienda mejor.

Consejos

Más allá del precio de la vivienda, Cespedosa insiste en la importancia de preparar bien la operación antes de acudir al banco.

Recomienda mantener durante al menos seis meses unas cuentas bancarias ordenadas, sin descubiertos ni microcréditos, ya que las entidades analizan los hábitos financieros del cliente antes de conceder financiación.

También aconseja solicitar la nota simple de la vivienda antes de entregar cualquier cantidad, firmar unas arras con un plazo suficiente, -alrededor de 90 días-, para tramitar la hipoteca y contratar una tasación independiente para poder comparar ofertas entre distintas entidades.

Hipoteca fija, variable o mixta

Sobre el tipo de préstamo, la exdirectora de banca considera que actualmente las entidades están potenciando las hipotecas fijas porque prevén que el euríbor continúe bajando.

Por ello, su recomendación pasa por optar por una hipoteca mixta, con un periodo inicial a tipo fijo y la posibilidad de cambiar más adelante las condiciones cuando los tipos de interés sean más favorables.

En cambio, se muestra rotunda respecto a las hipotecas variables en el contexto actual: "Yo ahora una variable y no la haría ni loca".

De directora de banco a asesora

Durante la entrevista, Montse también explica por qué decidió abandonar la banca tras más de tres décadas de trayectoria profesional.

Según relata, dejó su puesto como directora de oficina por desacuerdos éticos con determinadas prácticas comerciales y con la presión para vender productos financieros que, a su juicio, no siempre beneficiaban a los clientes.

"Vi cosas de la banca que no me gustaban", afirma. Desde entonces utiliza sus redes sociales para divulgar educación financiera y ayudar a particulares a entender mejor conceptos relacionados con el ahorro, las hipotecas y la inversión.