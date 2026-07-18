Un español revela cuánto ahorra en una fábrica de Suiza: "Consigo de 3.000 a 4.000 €, dependiendo de lo que salga"

Cada vez son más los españoles que hacen las maletas rumbo a Suiza atraídos por unos salarios que multiplican los que pueden encontrar en España.

Aunque la confederación helvética no pertenece a la Unión Europea, continúa siendo un país europeo que facilita enormemente la llegada de españoles y de ciudadanos del resto de la UE. De hecho, es posible entrar al país sin contrato de trabajo y vivir allí durante un máximo de 6 meses; el único requisito es presentar el DNI o el pasaporte en vigor.

Entre ellos se encuentra un joven alicantino que lleva apenas unos meses viviendo en Zúrich y que asegura que, pese al elevado coste de la vida, consigue ahorrar entre 3.000 y 4.000 francos suizos al mes trabajando en una fábrica de hierro.

El joven cuenta en una entrevista publicada en TikTok por el canal popup_hostel que lleva viviendo en el país alpino "desde marzo, más o menos. Llevo tres meses".

El alicantino trabaja junto a dos amigos en una fábrica dedicada al sector del hierro y, aunque reconoce que el aterrizaje no fue sencillo, asegura que la adaptación ha sido rápida.

"El primer mes es un poco más duro. Los principios son duros, pero bien. Estoy trabajando ahora con mis dos amigos. Estamos en la misma empresa juntos y estoy a gusto", relata.

La mayor diferencia respecto a España, asegura, está en la nómina. "En comparación con España la diferencia es mortal, criminal, la verdad", resume.

Pese a que Zúrich figura entre las ciudades más caras de Europa, el alicantino asegura que su capacidad de ahorro sigue siendo muy elevada. "Pienso que eso depende de la persona, depende de lo que gastes, de lo que salgas. Un mes que sales más, pues a lo mejor 2.000 largos o 3.000 francos; si sales menos, 3.000 o 4.000 francos", explica.

Como otros miles de españoles, el joven ha emigrado durante unos meses con el objetivo de conseguir el mayor ahorro posible antes de regresar a España.

"Yo en España estoy estudiando una oposición para bombero y tengo un plan a medio o corto plazo, quiero quedarme aquí un año, año y medio, y volver a España con dinero", explica.

Aunque el coste de la vida en Suiza es muy superior al español, los salarios permiten, en muchos casos, mantener una capacidad de ahorro difícilmente alcanzable en el mercado laboral de Alicante y en el resto del panorama nacional.