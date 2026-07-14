Año de récord para TM Grupo Inmobiliario: su facturación se dispara un 24% hasta los 318M

TM Grupo Inmobiliario cerró 2025 con una cifra de negocio consolidada de 318 millones de euros, un 24% más que el año anterior, y un EBITDA en torno a los 64 millones de euros. El holding alicantino firma así uno de los mejores ejercicios de su historia y refuerza su posición como la compañía líder en el sector del turismo residencial en España.

El crecimiento del ejercicio se apoyó en la fortaleza de la demanda residencial, la mejora de la rentabilidad operativa y una posición financiera especialmente sólida. La compañía cerró el año con unos fondos propios de 496 millones de euros, lo que le permite afrontar los próximos ejercicios con capacidad para seguir invirtiendo en nuevos proyectos sin comprometer la solidez de su balance.

Durante 2025, el Grupo siguió reforzando su cartera de actividad, con un incremento del 84% en promociones en curso, hasta los 106 millones de euros, y un aumento del 30% en las cantidades entregadas a cuenta por clientes, hasta los 145 millones, una cifra que refleja un importante número de ventas ya comprometidas y aporta visibilidad sobre las entregas futuras.

El ejercicio también estuvo marcado por el impulso de proyectos estratégicos llamados a reforzar la proyección nacional e internacional de la compañía, entre ellos TM Tower en Benidorm, el futuro residencial más alto de Europa; Distrito Xcalacoco Beach, su nuevo desarrollo residencial en México; la inauguración de su nueva sede corporativa en Torrevieja; y la renovación de su alianza con el Valencia CF como Main Global Partner.

La mejora del ejercicio no se explica únicamente por el crecimiento de los ingresos. TM también ganó eficiencia y rentabilidad. El ebitda superó los 64 millones de euros, un 84% más que en 2024. Esta evolución refleja la capacidad del Grupo para crecer manteniendo una estructura de costes controlada y trasladando el buen comportamiento comercial a la cuenta de resultados.

Las ventas de promoción aumentaron un 28%, hasta los 254 millones de euros, impulsadas por la fortaleza de la demanda residencial en las principales zonas de actuación de la compañía. El negocio promotor en España continuó siendo el principal motor del Grupo, con el 80% de la cifra de negocio consolidada.

TM mantiene su posición de liderazgo en el sector del turismo residencial en España y avanza conforme a los objetivos de su Plan Estratégico Horizonte TM 2024-2027, que prevé superar los 1.100 millones de euros de facturación acumulada durante este periodo.

La compañía cuenta con un banco de suelo de alrededor de un millón de metros cuadrados y mantiene una cartera de emplazamientos estratégicos en el litoral mediterráneo, especialmente en zonas de alta demanda residencial y turística. Esta capacidad de suelo, unida al conocimiento del cliente internacional y a la gestión de toda la cadena de valor de la actividad promotora, constituye uno de los principales factores diferenciales de TM.

TM Tower

Uno de los principales hitos de 2025 fue la presentación de TM Tower en Benidorm, el proyecto residencial más emblemático desarrollado hasta la fecha por la compañía. Con 230 metros de altura, 64 plantas, 260 viviendas y más de 10.000 metros cuadrados de zonas comunes, el edificio está llamado a convertirse en el residencial más alto de Europa.

La promoción, presentada en septiembre de 2025, cuenta con una inversión prevista de 140 millones de euros y registró una excelente acogida comercial desde su lanzamiento. Actualmente, la mitad de la promoción está vendida, lo que confirma el atractivo internacional del proyecto y su aportación a la cartera futura del Grupo.

La entrega de TM Tower está prevista para el segundo semestre de 2028, por lo que el proyecto dará continuidad al ciclo de ingresos de la compañía en los próximos ejercicios. Además, representa el décimo rascacielos desarrollado por TM en Benidorm, ciudad en la que el Grupo ha comprometido más de 400 millones de euros de inversión en la última década.

México

La actividad internacional volvió a tener un peso relevante en 2025. La división hotelera de TM en México, operada bajo la marca The Fives Hotels & Residences, aportó el 20% de la cifra de negocio consolidada, en torno a 60 millones de euros, y registró un crecimiento del 9% durante el ejercicio.

Promoción en México del Grupo TM. TM

The Fives continúa consolidando su posicionamiento en la Riviera Maya a través de una propuesta de hospitalidad premium, basada en la experiencia, la gestión directa y el concepto “All Senses Inclusive”. Esta actividad aporta al Grupo una fuente de ingresos recurrentes y complementa al negocio promotor residencial.

Junto al avance del negocio hotelero, TM retomó en 2025 su actividad inmobiliaria residencial en México con Distrito Xcalacoco Beach. El proyecto, ubicado en Playa del Carmen, contempla 275 viviendas y una inversión de 65 millones de dólares. La primera fase compuesta por 90 viviendas se ha vendido prácticamente al completo y ya se ha lanzado con éxito la segunda fase de este proyecto residencial, que está teniendo una gran aceptación por parte del mercado mexicano, estadounidense y español.

Con esta operación, TM refuerza su apuesta por uno de los destinos turísticos con mayor proyección del Caribe y consolida una doble vía de crecimiento en México: hotelera y residencial.

Diversificación

En el ámbito de la diversificación, TM Grupo Inmobiliario continuó impulsando en 2025 la actividad de su división agraria, Las Moreras Fruit & Veggies, especializada en la producción y comercialización de cítricos. La compañía mantuvo su presencia en distintos mercados europeos y avanzó en la consolidación de una línea de negocio que refuerza el carácter diversificado del holding y su vinculación con sectores productivos arraigados al territorio.

En 2025, Las Moreras Fruit & Veggies exportó a mercados como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca y Polonia.

2025 fue también el año del estreno de la nueva sede corporativa de TM Grupo Inmobiliario en Torrevieja, ubicada en la Plaza José Luis Serna, nombre del fundador de la compañía, reforzando así su vínculo con sus raíces alicantinas.

La nueva sede ha obtenido recientemente la certificación LEED Platinum, la categoría más exigente del US Green Building Council, con calificación energética A, y ha sido diseñada conforme al estándar WELL y a los criterios de Smart Building y accesibilidad integral.

El edificio simboliza la aspiración de TM a proyectarse como una compañía internacional de referencia en el sector del turismo residencial, generar un punto de encuentro y diálogo con todos sus grupos de interés y demostrar su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar de las personas, la innovación y la creación de valor a largo plazo.

Renovación del patrocinio con el Valencia CF

Otro de los hitos estratégicos de 2025 fue la renovación del acuerdo de patrocinio entre TM Grupo Inmobiliario y el Valencia CF. La alianza refuerza la proyección nacional e internacional de la marca y su vinculación con la Comunitat Valenciana, el Mediterráneo y los principales mercados europeos interesados en el turismo residencial en España.

El acuerdo consolida a TM como Main Global Partner del Valencia CF y permite a la compañía seguir activando una plataforma de notoriedad, reputación y relación con clientes actuales y potenciales y con todos sus grupos de interés. A lo largo del ejercicio, TM y el Valencia CF impulsaron diferentes acciones de networking, hospitalidad, activación de marca y promoción internacional, en colaboración con LALIGA.

Esta alianza forma parte de la estrategia de marca corporativa de TM y de su apuesta por construir vínculos emocionales con territorios, comunidades y mercados estratégicos, proyectando el estilo de vida mediterráneo como una seña de identidad compartida.

Responsabilidad Corporativa

TM Grupo Inmobiliario continuó avanzando en 2025 en su estrategia de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y buen gobierno, con un modelo orientado a la creación de valor para todos sus grupos de interés. La compañía ha cumplido más del 90% de los 50 compromisos ambientales, sociales y de buen gobierno recogidos en su II Plan Director de Responsabilidad Corporativa, consolidando una hoja de ruta que integra la sostenibilidad en la actividad del Grupo y en su forma de relacionarse con clientes, empleados, proveedores, colaboradores y comunidades.

Sede corporativa de TM en Torrevieja. TM

Este avance fue reconocido en 2025 con el Premio ASPRIMA-SIMA a la Empresa con Mejor Progreso ESG, un galardón que pone en valor la evolución de TM en materia ambiental, social y de gobernanza y su compromiso con un modelo de crecimiento responsable.

Pablo Serna, consejero delegado de TM Grupo Inmobiliario, señala que “2025 ha sido un ejercicio clave para TM. Hemos crecido en facturación y ebitda, reforzado nuestra posición financiera y puesto en marcha proyectos que marcarán el futuro de la compañía, como TM Tower en Benidorm, Distrito Xcalacoco Beach en México y nuestra nueva sede corporativa”.

“Llegamos a la segunda parte de nuestro Plan Horizonte TM 2027 con una compañía más sólida, más internacional y con una cartera de proyectos que nos permite seguir liderando el turismo residencial desde el Mediterráneo. Todo ello manteniendo nuestro compromiso con un crecimiento responsable y que genera valor real a las personas y al territorio”, añade.