El puente de las tecnológicas hacia España: cómo BranchCreation lleva 10 años atrayendo talento internacional

La llegada de empresas tecnológicas internacionales a España no siempre comienza con la apertura de una oficina o la firma de contratos.

En muchos casos, el primer paso pasa por encontrar el talento adecuado y superar la compleja burocracia para establecerse en el país. Esa es precisamente la labor que desempeña desde hace una década BranchCreation, una compañía con sede en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Fundada por José León, la empresa se ha especializado en facilitar la implantación de compañías extranjeras en España, acompañándolas tanto en la creación legal de sus filiales como en la contratación de equipos técnicos de alto nivel.

La firma celebra ahora su décimo aniversario tras consolidarse como un puente entre multinacionales tecnológicas y el talento español, colaborando con empresas internacionales como GitKraken o Lansweeper.

Sus orígenes

La historia de BranchCreation comienza mucho antes de su fundación. A mediados de los años 2000, una empresa estadounidense llamada Borland mostró interés por un software que José León desarrollaba en su tiempo libre.

Aquella oportunidad le llevó a viajar a California y lanzar el producto al mercado en 2007. Tres años después, la compañía adquirió la tecnología y le propuso poner en marcha una oficina de desarrollo en España, que llegó a superar el centenar de trabajadores.

Tras años colaborando con la empresa norteamericana Embarcadero, León identificó una necesidad en el mercado que acabaría convirtiéndose en su propio negocio. "Sacamos la conclusión de que lo mismo que habíamos hecho para esta empresa siendo nosotros empleados, lo podíamos hacer, pero para clientes", explica.

Así nació BranchCreation en 2016, con el objetivo de replicar ese modelo para otras compañías interesadas en establecerse en España.

Las claves del proceso

Actualmente, la empresa trabaja en dos frentes de manera simultánea. Por una parte, gestiona todos los trámites necesarios para constituir legalmente la filial española de una empresa extranjera.

Al mismo tiempo, inicia la búsqueda de los perfiles profesionales que requiere cada cliente, centrando gran parte de sus esfuerzos en la captación de talento sénior.

Para ofrecer estabilidad a esos trabajadores durante el proceso, BranchCreation los incorpora inicialmente a su propia plantilla mediante contratos indefinidos hasta que la nueva empresa completa todos los trámites legales necesarios.

La compañía también desarrolla una labor de acompañamiento cultural. A través de programas de mentoring, ayuda a los profesionales españoles a adaptarse a formas de trabajo habituales en Estados Unidos, caracterizadas por estructuras más horizontales y una mayor proactividad.

El talento de España

José León rechaza una de las ideas más extendidas sobre la llegada de empresas tecnológicas extranjeras a España: la búsqueda de mano de obra barata.

"No es un tema de costes, no se viene aquí por un tema de costes, se viene aquí porque el balance les sale muy positivo", asegura.

Según explica, las compañías valoran especialmente la capacidad técnica y la creatividad de los desarrolladores españoles, factores que compensan ampliamente la inversión necesaria para abrir nuevas sedes en el país.

Detrás del crecimiento de BranchCreation también se encuentra el trabajo de sus tres socios fundadores. Pascual Sánchez se encarga de la gestión administrativa y la adecuación de oficinas; Verónica García lidera el área de recursos humanos; mientras que León dirige el reclutamiento técnico y la evaluación de desarrolladores.

La importancia de la salud mental

Uno de los proyectos más recientes de la compañía ha sido la incorporación de servicios de salud mental corporativa para otras empresas.

La iniciativa surge tras comprobar cómo los conflictos personales y emocionales pueden afectar al funcionamiento de los equipos y poner en riesgo incluso proyectos empresariales consolidados.

Para ello, la firma ha desarrollado un servicio de acompañamiento y resolución de conflictos liderado por Verónica García, aprovechando su formación como psicóloga.

"La gente no somos robots", señala León. En este sentido, advierte de que "si tú no tienes un mecanismo dentro de la empresa para canalizar esa situación, tú no puedes reconducir a que esa persona vuelva a estar bien".

Optimismo ante la IA

La irrupción de la inteligencia artificial en el desarrollo de software es otro de los grandes cambios que observa el fundador de BranchCreation.

Lejos de considerar estas herramientas una amenaza para el empleo, León cree que impulsarán el crecimiento del sector tecnológico y aumentarán la demanda de profesionales especializados.

"Esto lo que va a hacer es incrementar la necesidad de las empresas de software y hacer, obviamente, que haya mucho más programadores. Lo que pasa que el programador ya no es el picateclas", afirma.

No obstante, reconoce que el contexto actual está marcado por la prudencia. Muchas multinacionales han ralentizado sus planes de expansión y la apertura de nuevas sucursales mientras evalúan cuál será el impacto económico real de la inteligencia artificial sobre sus modelos de negocio.

Aun así, desde Elche, BranchCreation continúa apostando por atraer talento internacional y facilitar la llegada de nuevas empresas tecnológicas a España, una labor que cumple ya diez años de recorrido.