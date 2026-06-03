Las empresas que han resistido un siglo: Alicante reivindica su músculo empresarial histórico en una gala multitudinaria

Alicante ha vuelto a poner el foco en su pasado para reivindicar su presente económico y empresarial. El Teatro Principal ha acogido este miércoles la VII Gala de Empresas Centenarias, un acto que reunió a más de 500 asistentes y que sirvió para reconocer a siete nuevas compañías de la provincia que han superado el siglo de vida, consolidando así un club que alcanza ya las 48 firmas.

Aceitunas Cándido Miró-El Serpis, Antiu Xixona (Grupo Sanchís Mora), Antonio Cascales Gómez S.L., Azafranes La Llave (Sucesores de Blas Palomares), Fundiciones Balaguer, Herboristería y cerámica Vicente Pascual y Uvas Cabrera se incorporan a esta iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Alicante y la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia (AEFA), en una edición marcada por la diversidad sectorial y territorial de las empresas distinguidas.

El acto, inaugurado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, contó con la presencia de representantes institucionales y empresariales, en una puesta en escena que combinó reconocimiento, discurso económico y reivindicación del arraigo empresarial. A lo largo de la gala, se puso en valor el papel de estas compañías como parte esencial del tejido productivo provincial, no solo por su longevidad, sino por su capacidad de adaptación a contextos económicos cambiantes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su intervención. Iván Villarejo

Barcala anunció que Alicante será la primera ciudad que dedicará una calle, la central del Polígono Llano del Espartal, a la empresa familiar. Y las adyacentes, a los valores que encarnan estas empresas "que son faro y ejemplo para los demás de "esfuerzo, trabajo y perseverancia".

La presidenta de AEFA, Maite Antón, subrayó durante su intervención el carácter familiar de todas las empresas premiadas, destacando su “visión a largo plazo” y su capacidad para garantizar estabilidad y continuidad. Antón incidió además en que las compañías homenajeadas, con una media de 121 años de trayectoria, proceden de cinco comarcas distintas y de municipios de tamaños muy diversos, lo que refuerza la capilaridad del modelo empresarial alicantino.

La presidenta de AEFA, Maite Antón. Iván Villarejo

La presidenta de la asociación empresarial valoró como las empresas reconocidas hoy, y las que ya forman parte del selecto club de las "centenarias", al igual que el resto de las empresas familiares, han sabido transmitir el espíritu y los valores del emprendimiento a varias generaciones en vicisitudes adversas, que van desde la incertidumbre de cualquier relevo generacional, a las crisis y guerras que jalonan la historia de estas compañías.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, apeló al “arraigo al territorio” como uno de los elementos definitorios de estas empresas, subrayando su vinculación histórica con sus municipios y su contribución al desarrollo económico local. Un mensaje compartido por el resto de intervinientes, que coincidieron en señalar la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer el tejido empresarial.

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. Iván Villarejo

Además, Baño puso en valor "la diversidad y fortaleza de la provincia de Alicante" y de ahí lo necesario de "demandar un reconocimiento para aquellos que han sabido construir proyectos duraderos" como los siete nuevos socios de las empresas centenarias.

Cerró la gala el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que "frente a los discursos que demonizan la actividad empresarial" alabó el "esfuerzo que ha permitido tener una provincia con empresas tan potentes" "Debemos mejorar todo lo que haya que mejorar, pero galas como esta nos hablan de una provincia que debe permanecer unida en ese esfuerzo", aseguró.

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, a su llegada a la gala. Iván Villarejo

Empresas homenajeadas · Aceitunas Serpis de Alcoy, fundada en 1926, sector alimentación. · Antiu Xixona de Jijona, fundada en 1863, sector alimentación. · Antonio Cascales Gómez S.L de Redován, fundada en 1925, sector textil. · Azafranes La Llave de Novelda, fundada en 1911, sector alimentación. · Fundiciones Balaguer de Onil, fundada en 1916, sector metalurgia. · Herboristería y cerámica Vicente Pascual de Alicante, fundada en 1893, sector comercio. · Uvas Cabrera de Benissa, fundada en 1895, sector alimentación.

La gala fue desgranando los reconocimientos en un formato ágil, con la participación de representantes institucionales y entidades colaboradoras en la entrega de galardones. Desde la histórica Herboristería y cerámica Vicente Pascual, fundada en 1893 en Alicante, hasta Uvas Cabrera, con origen en Benissa en 1895, el recorrido puso de manifiesto la diversidad de sectores representados, con especial peso de la industria alimentaria, pero también presencia del textil, la metalurgia y el comercio tradicional.

La Herboristería y Cerámica Pascual de Alicante cuenta con una historia de 133 años en los que han estado al frente del negocio cinco generaciones de la misma familia desde su local en la calle San Fernando hasta el actual en la avenida Alfonso El Sabio.

Vicente y José Pascual Fuentes, de la Herboristería y Cerámica Pascual, reciben el reconocimiento. Iván Villarejo

Uno de los elementos que atraviesa todas las historias empresariales reconocidas es la continuidad generacional. En varios casos, fueron descendientes directos de los fundadores quienes recogieron los premios, evidenciando la transmisión del negocio y del conocimiento a lo largo de décadas, en algunos casos más de un siglo.

Especias de Sucesores de Blas Palomares (Azafranes La Llave) de Novelda ha sido reconocida por sus 115 años de historia y cinco generaciones de la misma familia a su frente. Todo un negocio fundado en 1911 que supo comercializar el azafrán que se producía en Albacete por toda España.

Susana, Joaquín y Cristina Palomares (Azafranes La Llave) reciben el reconocimiento de manos de Maite Antón. Iván Villarejo

Fundiciones Balaguer cuenta con más de 400 trabajadores en España, Polonia, Turquía y China, exportando sus productos a más de 130 países. Sin embargo, sus comienzos fueron humildes en Onil hace 110 años. Ahora la gestiona la quinta generación.

Santiago Balaguer su familia recoge el reconocimiento de manos de Manuel Nieto (CajaMar). Iván Villarejo

Cuando las aceitunas con anchoas eran solo una especialidad que se podía consumir en bares y tascas, el alcoyano Cándido Miró decidió comercializarlas bajo el nombre del río de su ciudad natal, El Serpis. Fue hace 100 años, en 1926 y hoy lo gestionan sus biznietos.

Estrella Miró recibe el reconocimiento de manos de Miguel Ángel Paredes de KPMG. Iván Villarejo

Desde la Vega Baja, Antonio Cascales Gómez, de Callosa del segura, es una empresa de 125 años de historia que fabrica cuerdas y se trata de la única firma nacional que sigue trabajando el cáñamo.

Antonio, Concepción, Jesús y Vicente Cascales reciben el reconocimiento de manos de PADIMA. Iván Villarejo

Mundialmente conocido, el Grupo Sanchís Mira da nombre a uno de los turrones (Antiu Xixona) de mayor calidad. Su historia se remonta a seis generaciones ya que comenzó su trayectoria en 1863.

César, Javier y Paloma Sanchís Mira reciben el reconocimiento de manos de Carlos Baño. Iván Villarejo

El último de los reconocimientos vino de la mano del presidente de la Diputación, Toni Pérez. Fue para Uvas Cabrera, de Benissa, 131 años y cinco generaciones de agricultores y productores de pasas que actualmente está gestionada por dos primos, Daniel cabrera e Izan García Cabrera.

María Buigues y sus nietos con el presidente provincial, Toni Pérez. Iván Villarejo

El Club de Empresas Centenarias

Desde su creación en 2019, el Club de Empresas Centenarias ha ido incorporando de forma progresiva a compañías históricas de la provincia que, en todos los casos, superan el siglo de trayectoria. En la primera hornada, correspondiente a 2020, se integraron firmas emblemáticas como Aguas de Alicante (1898), Chocolates Valor (1881), La Unión Alcoyana de Seguros (1877) o Harinas Serrano (1906), junto a otras como Almendra y Miel, La Alcoyana, Salinas Bras del Port o Verdú y Cantó, todas ellas con orígenes que se remontan a finales del siglo XIX o principios del XX.

En 2021 se sumaron empresas como Café Jurado (1912), Destilerías Tenis (1890), Aceitunas Bernal o Mármoles Seller, reforzando el peso de la industria alimentaria y manufacturera tradicional en este mapa empresarial centenario.

El crecimiento continuó en los años siguientes con la incorporación en 2022 de firmas como José María Gómez Mira (El Avión, 1918), Obleas Quintín o Transportes Viuda de Tadeo Juan, y en 2023 de compañías como Carmencita (1923), Astilleros Astondoa (1916) o Hilaturas Jordá, todas ellas con una larga implantación en sus respectivos sectores.

Más recientemente, en 2024 y 2025, se han sumado empresas como Aceitunas Torremar, Gibeller, Enercoop (1925), Primitivo Rovira e hijos o Horno del Obispo, que mantienen vivo un tejido productivo caracterizado por la continuidad generacional, el arraigo territorial y la adaptación a lo largo de más de cien años de historia empresarial en la provincia de Alicante.