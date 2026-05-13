María Cristina, notaria: "A partir de junio, las herencias y las donaciones entre hermanos estarán bonificadas al 25%"

Las herencias y donaciones entre hermanos darán un salto fiscal a partir de junio, con una bonificación del 25%, según ha explicado la notaria María Cristina Clemente Buendía, que adelanta un cambio relevante en la tributación autonómica.

Más allá del dato fiscal, la propia notaria insiste en la importancia de acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía.

Ese es precisamente el objetivo que persigue desde la Notaría Buendía, en Alicante, donde combina su labor profesional con la divulgación a través del podcast 'Doy Fe', un formato con el que busca que conceptos complejos del derecho de sucesiones o compraventas resulten comprensibles para cualquier persona.

En esa misma línea de comunicación directa, Clemente Buendía ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de Instagram, donde supera los 72.000 seguidores, en el que detalla una serie de novedades fiscales que afectarán a la Comunitat Valenciana.

En el reel, la notaria explica que "a partir del 1 de junio bajan algunos impuestos vinculados a escrituras" y concreta que el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda pasa del 10% al 9%.

Añade además que en las extinciones de condominio el tipo general de Actos Jurídicos Documentados se reduce del 1,5% al 1,4%.

Sin embargo, subraya como medida más destacada la nueva bonificación del 25% en herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad.

"Por primera vez habrá una bonificación del 25%", recalca, aunque matiza que no se aplica a familiares por afinidad, como cuñados o tíos políticos, y que será imprescindible formalizar la operación mediante escritura pública.

También avanza que está prevista una segunda bonificación adicional del 25% a partir de junio de 2027. "La planificación fiscal cambia y, en Derecho, un pequeño porcentaje puede marcar una gran diferencia", resume.

Bonificación actual

En el contexto actual, la Comunitat Valenciana ya aplica desde la Ley 6/2023 una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre familiares directos, como hijos, padres o cónyuges, incluidos los grupos I y II de parentesco.

Esta medida, con efectos retroactivos desde mayo de 2023, sitúa a la región entre las más favorables fiscalmente en este ámbito.

Además, la normativa vigente incorpora beneficios adicionales para personas con discapacidad y simplifica la regulación de las reducciones por parentesco en donaciones.

Entre otros cambios, se eliminan requisitos patrimoniales previos para acceder a estas ventajas, se amplía el acceso al cónyuge del donante y se facilitan las transmisiones entre abuelos y nietos sin condicionantes previos. Un marco que, con las nuevas modificaciones anunciadas, seguirá evolucionando en los próximos años.