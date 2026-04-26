Confirmado por el Gobierno: los trabajadores, a partir de 2027, deberán cotizar 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65

El sistema público de pensiones continúa ajustándose a una realidad demográfica cada vez más exigente, y ese equilibrio depende en gran medida de los trabajadores en activo. En la provincia de Alicante, donde la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en los últimos años impulsada por el turismo y los servicios, la sostenibilidad del modelo cobra especial relevancia.

Según los últimos datos disponibles, Alicante supera ya los 700.000 afiliados a la Seguridad Social, una cifra clave para sostener el pago de pensiones en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.

A nivel nacional, el Gobierno ha ido introduciendo reformas progresivas, siendo la más visible el retraso de la edad de jubilación. En 2026, la edad ordinaria para retirarse se sitúa en 66 años y 10 meses, dos meses más que el año anterior, y alcanzará los 67 años en 2027.

No obstante, quienes acrediten largas carreras de cotización, actualmente 38 años y 3 meses, pueden jubilarse a los 65 años sin penalización, aunque este requisito también se endurecerá ligeramente en los próximos ejercicios, hasta los 38 años y 6 meses, tres más.

Penalizaciones y prolongación de la vida laboral

El endurecimiento de las condiciones responde a una ecuación compleja: menos nacimientos, más esperanza de vida y la inminente jubilación de la generación del baby boom.

Eso sí, los trabajadores que ya hayan cotizado los años exigidos que estipula la ley podrán jubilarse un poco antes, a los 65 años, sin sufrir una reducción de su nómina. Otros colectivos, como funcionarios o profesiones de riesgo como mineros o bomberos, también cuentan con prerrogativas para dejar de trabajar y cobrar su pensión íntegra antes de tiempo, alrededor de los 60 años.

Los trabajadores que deciden retirarse antes de la edad legal deben asumir recortes en su pensión que pueden oscilar entre el 2,8% y el 21%, dependiendo del tiempo de adelanto. Este mecanismo busca desincentivar las jubilaciones anticipadas y mantener durante más tiempo a los cotizantes en activo.

En paralelo, se fomenta la llamada jubilación activa, una fórmula que permite compatibilizar empleo y pensión. Esta opción, cada vez más extendida en Europa, empieza a ganar terreno también en España, especialmente entre perfiles cualificados o autónomos que optan por reducir jornada sin abandonar completamente el mercado laboral.